Die TouchLife Massageschule bietet eine professionelle Massageausbildung in der TouchLife Massagemethode.

Wir sind ein Verband von Massageschulen & Massagepraxen, die mit der TouchLife Massagemethode arbeiten. Wir berühren Menschen. TouchLife ist eine achtsamkeitsbasierte Massagemethode.

TouchLife – Berühre das Leben

TouchLife ist eine achtsamkeitsbasierte Massage. Sie berührt nicht nur den Körper, sondern den Menschen in seiner Ganzheit.

Massage kann viel mehr sein, als bloßes Durchkneten des Rückens. Sie kann nicht nur das Muskelgewebe, sondern den Menschen in seinem seelischen Befinden berühren und Wohlgefühl, innere Entspannung und bewusste Wahrnehmung schenken – wenn sie fachgerecht und achtsam praktiziert wird. Auf diesem Ansatz beruht die TouchLife Methode. Sie besteht aus vielseitigen Massageabläufen mit dem Ziel, jeden Menschen individuell und effektiv zu behandeln. Neben wirksamen Massagetechniken und Achtsamkeit spielt auch wertschätzende Sprache eine wichtige Rolle. Unzählige Klienten haben bei TouchLife zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, wie „erdend“ eine Behandlung der Beine sein kann, wie gut sie bei der Armmassage „vom Festhalten ins Loslassen“ kommen, oder wie beruhigend und zentrierend eine Bauchmassage ist – „ich spüre meine Mitte wieder“. Die achtsame Berührung stärkt die inneren Kräfte, baut spürbar Stress ab und steigert nachhaltig die Leistungsfähigkeit. Sogar das Immunsystem wird dabei gestärkt, wie klinische Studien zeigen konnten. Dies ist in einer schnelllebigen Zeit, in der viele Menschen ihr Gleichgewicht verlieren und über Sinnesüberreizung klagen, ein wichtiger Beitrag.

Massage – eine alte Tradition

Berührung ist eine Ur-Behandlung. Wenn ein Kind hinfällt, trösten Erwachsene intuitiv und streichen über die Stelle, wo es sich weh getan hat: „Es wird schon wieder gut!“ Diese uralte Erfahrung der Menschheit führte zur Entstehung des wohl ältesten Heilmittels für Körper, Geist und Seele, der systematischen Berührungen in Form von Massage. Die positive Wirkung von Berührung ist auch wissenschaftlich untersucht. Sie beruht auf einem komplexen Zusammenspiel mechanischer, physiologischer, biochemischer, energetischer sowie psychologischer Faktoren.

Mitte der 1980er-Jahre entwickelten die deutschen Massage-Lehrer Frank B. Leder und Kali Sylvia Gräfin von Kalckreuth – damals selbständig mit zwei Praxen in Frankfurt und im Taunus – in einer fünfjährigen Praxisphase die TouchLife Massagemethode. Sie verbindet althergebrachte Tradition mit der innovativen Interpretation des modernen, auf Ganzheit beruhenden Verständnisses von Gesundheit. Die Begründer erarbeiteten besonders harmonische Griffabläufe für acht Körpersegmente, darunter Rücken, Schultern und Nacken, Arme und Hände, Beine, Füße, Kopf und Gesicht sowie Bauch und Brustkorb. Die Methode ruht auf fünf Pfeilern: Massagetechniken, klientenzentriertes Gespräch, Energieausgleich, Atem und Achtsamkeit.

Der Name TouchLife bedeutet Berühre das Leben und verweist auf die elementar lebensbejahende Kraft der Berührung. Seit der Begründung erforschen Leder und von Kalckreuth das Zusammenspiel der Kräfte von Körper, Geist und Seele und lassen die Erkenntnisse in die Methode einfließen. Sie ordnen TouchLife bei den komplementären, achtsamkeitsbasierten Methoden ein. TouchLife darf erlaubnisfrei auch ohne medizinischen Grundberuf ausgeübt werden.

Die Berufung zum Beruf machen

Die TouchLife Ausbildung ist ganzheitlich ausgerichtet. Sie richtet sich an talentierte Beginner und Quereinsteiger wie auch an Menschen mit Behandler-Vorkenntnissen. Sie kombiniert fachlichen Massageunterricht, praktische Massageanwendung, körperorientierte Selbsterfahrung und Achtsamkeitsschulung. Die TouchLife Massageausbildung kann nebenberuflich über ein Jahr verteilt absolviert werden. Sie endet mit einem Prüfungs- und Zertifizierungsverfahren.

Frank B. Leder & Kali Sylvia von Kalckreuth

www.touchlife.de

Literatur

Glücksgriffe – Balance für Körper und Geist mit der TouchLife Massage

Goldene Massageregeln – Gute Massagen geben von Anfang an mit TouchLife

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Massageschule: Schule für TouchLife Massage

Herr Frank Leder

Breckenheimer Str. 26a

65719 Hofheim am Taunus

Deutschland

fon ..: 06192/24513

web ..: https://www.touchlife.de

email : team@touchlife.de

Wir sind ein Verband von Massageschulen & Massagepraxen, die mit der TouchLife Methode arbeiten. Wir berühren Menschen. An den TouchLife Massageschulen findet man eine professionelle Massageausbildung für Berufsanfänger, Quereinsteiger und Profis. Ganzheitliche Massagebehandlungen auf höchstem Niveau für das Wohlbefinden unserer Klientinnen und Klienten anzubieten, ist unser Ziel. TouchLife ist eine achtsamkeitsbasierte Massage Methode. In den 1980er Jahren wurde die TouchLife Massage Methode von Frank B. Leder und Kali Sylvia von Kalckreuth begründet.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Twisted Rose schenken ein: Fränkische Rockband gehen mit eigenem Rosé on tour! Umbau von Bestandsgebäuden: Zukunft und persönliche Vorliebe