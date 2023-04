Unser Betrieb bietet Ihnen die professionelle Festplattenvernichtung in ganz Deutschland an

Datenschutz ist ein heikles Thema, besondern bei Firmen und Unternehmen, mit vielen Computern, Servern und anderen IT Geräten.

In dem Fall ist unser Service für die Festplattenvernichtung nach DIN Norm 66399 H3 genau richtig. Wir sind darauf spezialisiert, Festplatten und andere Datenträger nach der aktuellen Norm und DSGVO Konform zu zerstören. Unser Service ist auch als Vor-Ort Service in ganz Deutschland verfügbar, unter anderem in Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Bonn und Umgebung. Auch die Abholung und Vernichtung in unseren Räumen gehört zu unseren Service.

Wenn Sie dazu noch alte Computer, Server, Drucker, Monitore und Zubehör haben, können wir die Geräte für Sie kostenlos und ordnungsgemäss entsorgen. Der Service ist für die Entsorgung von Altgeräten ist bei uns kostenfrei. Für die Datenträgervernichtung haben wir auf unserer Seite Staffelpreise und können Ihnen dadurch die Vernichtung bereits ab 5,83EUR pro Stück anbieten, da wir auf Großmengen von 100 bis 10000 Datenträger spezialisiert sind.

Wenn auch Sie eine größere Menge an Festplatten, SSD und Bändern haben, dann sind Sie bei unserem Service für die professionelle Datenträgervernichtung genau richtig.

Bei uns erfolgt die Datenträgervernichtung mechanisch und jetzt neu, bieten wir auch den Service der Entmagnetisierung von Festplatten und Bändern an. Das Verfahren ist ebenso sicher und zuverlässig, wie die mechanische Zerstörung von Festplatten und Datenträgern.

Weitere Informationen zum Datenschutz und unserem Service finden Sie auf unserer Webseite.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Festplattenvernichtung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Unser Betrieb bietet Ihnen einen professionellen Recycling Service in ganz Deutschland an