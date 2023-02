Unser seriöses Unternehmen für die Computer Entsorgung in Herne steht Ihnen kostenfrei zur Seite

Wenn Sie uns zu sich rufen, haben Sie das Thema Computer Entsorgung für sich beendet und müssen sich auch keine Gedanken wegen des Datenschutzes machen.

Mit uns haben Sie den richtigen Partner gefunden, falls es Ihnen um den Datenschutz und um die IT und EDV Entsorgung in Herne geht. Wir bieten unseren Service deutschlandweit an und sind für sämtliche Unternehmen gern da. Viele Kunden mutmaßen, dass es bei uns versteckte Unkosten geben müsste, denn wer arbeitet schon kostenlos und lässt dazu noch auf eigene Kosten für jedes 100. Gerät einen Baum pflanzen? Wir schaffen dies, da wir mit vielen Partnern zusammen arbeiten und die alten Geräte recycelt werden. Die Wiederverwertung ist uns wichtig, denn ausschließlich so kann man naturfreundlich mit alten PCs, Druckern, Kabeln und Servern umgehen. Durch das Recycling verdienen wir aber auch Geld und deshalb arbeiten wir kostenfrei.

Sie sehen, es ist lohnend, sich an uns zu wenden. Wir achten natürlich auch auf den Datenschutz. Sofern Sie unseren Dienst nutzen möchten,, kontakten Sie unsere kostenlose Computer Entsorgung in Herne. Dies können Sie telefonisch tun, mit dem Kontaktformular machen oder uns gerne eine Mail senden. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Bilder von den Geräten senden könnten und uns schildern, welche Geräte abgeholt werden sollen und in welchen Mengen. Teilen Sie uns auch bitte mit, wie viele Datenspeicher noch von uns zerstört werden sollen. Auf diese Weise können wir uns auf den Arbeitseinsatz einstellen. Einen Termin bekommen sie per Mail zugesendet. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Auftrag.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-herne.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-herne.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Footage-Material zu „100 Jahre Tiefkühlung“ – die Tiefkühlbranche feiert ihre Geburtsstunde