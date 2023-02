-35% Wärmepumpen Winterschlussverkauf in Wien & Niederösterreich

Einzelverkauf oder mit Montage/Installation

Installateur B-GAS aus Wien ist eine führende Anlaufstelle für alle, die eine Wärmepumpe installieren lassen wollen. Das Unternehmen bietet kostenlose Kostenvoranschläge und Beratung vor Ort an. Es verrichtet die Montage der Wärmepumpe, die Installation der Wärmepumpe und macht am Ende die Inbetriebnahme. Darüber hinaus bietet B-GAS ein besonderes Angebot: Derzeit läuft bei ihm ein Winterschlussverkauf für Wärmepumpen mit 35% Rabatt auf LG-Wärmepumpen sowie -35% auf Samsung High-Tech Wärmepumpen.

Darüber hinaus bietet es auch den Verkauf von Luftwärmepumpen an, sodass man diese auch einzeln ohne Montage erwerben kann. Die Lieferung erfolgt in ganz Österreich. Lagernde Wärmepumpen und Zubehör können nach Voranmeldung auch vom Lager in Wien abgeholt werden.

Laut Kundenbewertungen ist Installateur B-GAS ein professioneller und erfahrener Dienstleister, der stets bereit ist, seinen Kunden zu helfen. Seine Montage und Installation verlaufen reibungslos und problemlos. Daher empfehlen ihn viele Kunden weiter.

B-GAS Installateur und Notdienst aus Wien sind ein professionelles Unternehmen, das Ihnen hochwertige Leistungen in den Bereichen Heizung, Wärmepumpen, Klimaanlage, Sanitär und Gasinstallation bietet.

Wer also seine alte Heizungsanlage durch eine moderne Luftwärmepumpe ersetzen möchte, sollte B-GAS unbedingt in Betracht ziehen!

B-GAS Installateur und Notdienst aus Wien ist ein renommiertes Unternehmen, das erstklassige Leistungen in den Bereichen Heizung, Wärmepumpen, Klimaanlage, Sanitär und Gasinstallation bietet. Seit über zwanzig Jahren sind sie einer der führenden Anbieter in der Region Wien und sind stolz darauf, ihren Kunden eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit zu bieten.

