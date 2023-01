Wärmepumpen-Heizungssysteme von Viessmann

Wie funktioniert eine moderne Wärmepumpe eigentlich? Funktionsweise einer Wärmepumpe.

Eine Wärmepumpe von Viessmann in Österreich ist eine klimafreundliche, kosteneffiziente und vor allem überall leicht zu installierende Heizung. Wärmepumpen von Viessmann sind die Zukunft im Bereich moderner Heizsysteme. Wärmepumpen aus dem Hause Viessmann sind durch ihre Energiespartechnik ein zentraler Baustein im Kampf gegen die Folgen des weltweiten Klimawandels. Eine moderne Wärmepumpe aus dem Hause Viessmann kann einige tausend Euro kosten.

Die höheren Anschaffungskosten amortisieren sich jedoch im Laufe der Zeit wieder. Generell gelten Wärmepumpen als sehr effiziente Heizungen, da auch die Wartungskosten relativ gering sind. Eine Wärmepumpe von Viessmann funktioniert im Prinzip wie ein umgedrehter Kühlschrank. Am Anfang wird das Kältemittel in der Viessmann Wärmepumpe zum Verdampfen gebracht. Dies geschieht mittels eines entsprechenden Verdampfers, der die vorhandene Energie aus der Erde, dem Grundwasser oder der Innen- und Außenluft nutzt, um das Kältemittel der Viessmann Wärmepumpe zum Verdampfen zu bringen.

Danach wird das Kältemittel in der Viessmann Wärmepumpe mittels eines Verdichters entsprechend verdichtet, und so auf ein höheres Temperaturniveau gebracht. Anschließend wird der Kältemitteldampf mithilfe eines Verflüssigers entsprechend verflüssigt. Dieses Kondensat wird dann mithilfe eines Wärmetauschers dem Heizkreislauf zugeführt. Im Sommer ist auch das Kühlen mit einer Viessmann Wärmepumpe möglich. Am Ende des Heizkreislaufes sorgt ein Spezialventil dafür, dass das Kältemittel wieder in seinen Ausgangszustand versetzt wird. Danach beginnt alles wieder von vorne.

Komplett. Effizient. Nachhaltig. Das Viessmann Komplettangebot im Bereich Heizsysteme, Industriesysteme und Kühlsysteme für alle Energieträger und Anwendungsbereiche bietet Spitzenqualität und setzt Maßstäbe.

