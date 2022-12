Nutzen Sie unser Unternehmen für die leichte IT und EDV Entsorgung in Brandenburg

Gerade Unternehmen müssen sich mit der Computer Entsorgung beschäftigen. Wir machend dieses datenschutzkonform und umweltfreundlich, dazu auch kostenfrei.

Wer sich an uns wendet, wird überrascht sein. Wir zeigen mit unserer kostenlosen Computer Entsorgung in Brandenburg, dass ein Fachmann auch kostengünstig oder gratis arbeiten kann. Unternehmen zahlen bei uns keinen Cent, sofern die Altgeräte im Erdgeschoss abgeholt werden können. Wir übernehmen auch gerne den Datenschutz für Sie, wenn es um alte Speichermedien geht. Die Daten werden von uns gänzlich zerstört und die Festplatten noch einmal überschrieben. Sie sind mit uns immer auf der sicheren Seite, was den Datenschutz anbelangt, denn selbstverständlich bekommen Sie auch ein Zertifikat aus unserem Hause.

Somit ist für Ihr Unternehmen der Datenschutz gegeben. Was die Umwelt anbelangt, haben wir ebenfalls viel zu bieten. Oder kennen Sie ein Unternehmen, welches jedes Jahr auf eigene Kosten Bäume pflanzen lässt und dazu noch eine kostenlose IT und EDV Entsorgung in Brandenburg, bzw. ganz Deutschland anzubieten hat? Wir machen dies, denn wir verdienen durch das Recycling und die Wiederverwertung der alten Geräte. Dazu arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen. Und für jedes 100 Gerät, welches wir bei unseren Kunden abholen dürfen, wird ein Baum gepflanzt. Sie können sich vorstellen, dass sich dies über ein Jahr gesehen summiert. Mehr Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Webseite. Zögern Sie nicht lange und lassen Sie sich von uns helfen. Wir machen die Altgeräte Entsorgung zu einem Kinderspiel, ersparen Ihnen Kosten und auch viel Mühe.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-brandenburg.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

