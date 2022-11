Vertrauen Sie unserer umweltfreundlichen EDV und IT Entsorgung Darmstadt

Wir bieten unseren Kunden die kostenlose Entsorgung in Darmstadt an, das vor Ort und zum absoluten Nulltarif. Probieren Sie es für sich aus!

In vielen Unternehmen werden Rechner, Drucker und andere Geräte angehäuft. Der Grund ist traurig, denn die meisten Firmen wissen einfach nicht, wie Sie sich von diesen Altgeräten trennen sollen, ohne Ärger wegen des Datenschutzes zu bekommen und ohne ein Vermögen dafür zahlen zu müssen. Wir haben gleich zwei gute Nachrichten an alle Unternehmen: Wir holen die Geräte kostenlos ab und wir handeln datenschutzkonform. Was genau dies bedeutet? So lange wir die Geräte im Erdgeschoss abholen und es sich um Unternehmen handelt, ist unser Dienst kostenfrei. Wenn Firmen auch die Datenvernichtung wünschen, agiert unsere kostenlose Computer und PC Entsorgung in Darmstadt sofort. Wir zerstören gezielt alle Daten auf den Datenträgern und um ganz sicher zu gehen, arbeiten wir mit einer professionellen Software, die alle Datenträger noch einmal zusätzlich überschreibt. Somit sind die Daten auf keinen Fall mehr lesbar. Damit Sie sich dessen sicher sein können, händigen wir Ihnen ein Zertifikat aus.

Unsere IT und EDV Entsorgung in Darmstadt legt sehr viel Wert auf den Naturschutz. Wir recyceln und wiederverwerten alte Geräte, wenn diese nicht mehr gebraucht werden. Wir sind somit ein nachhaltiger Betrieb. Außerdem pflanzen wir auf eigene Kosten einmal im Jahr Bäume. Die Summe dieser Bäume ergibt sich aus den Geräten, die wir in einem Jahr von unseren Kunden bekommen. Für jedes 100. Gerät wird ein Baum gepflanzt. Auch Sie können uns dabei unterstützen und bekommen von uns den besten Service geboten. Das sollten Sie einfach mal für sich probieren!

