Vancouver, B.C. – 14. Mai 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) („Calibre" oder das „Unternehmen") freut sich, ein Update zu den Bau- und Kapitalkosten der Goldmine Valentine („Valentine" oder „VGM") bekannt zu geben, die sich in der zentralen Region von Neufundland und Labrador, Kanada, befindet. Alle Angaben in Kanadischen Dollar („C$"), sofern nicht anders angegeben.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: „Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass der Bau unserer vollständig finanzierten Goldmine Valentine zu 64 % abgeschlossen ist und wir die Detailplanung von 60 % auf 98 % gesteigert haben, wobei letztere die Grundlage für die zuvor bekannt gegebenen Kapitalschätzungen von Marathon Gold bildeten. Mit dem für das zweite Quartal 2025 geplanten ersten Goldabbau stellt die Fertigstellung von Valentine einen Paradigmenwechsel für Calibre dar, da wir uns zu einem qualitativ hochwertigen mittelgroßen Goldproduzenten entwickeln, der für alle Stakeholder einen erheblichen Wert schafft.

Seit der Übernahme von Valentine im Januar 2024 haben wir den Zeitplan für das Projekt neu festgelegt, die Detailplanung erheblich vorangetrieben, alle wichtigen Aufträge vergeben, den Standort an die ständige Stromversorgung angeschlossen, kritische Komponenten wie Mühlen und Motoren geliefert, das Betriebsleitungsteam eingestellt und mit der Vorinbetriebnahme und Inbetriebnahme begonnen.

Unsere Bemühungen zur Projektoptimierung und Risikoreduzierung in Verbindung mit der Beschleunigung eines Teils des Expansionskapitals der Phase 2 führen zu anfänglichen Kapitalkosten von 653 Millionen C$, was einen Anstieg von 145 Millionen C$ gegenüber dem Update von Marathon Gold aus dem dritten Quartal 2023 bedeutet. Mit Kosten in Höhe von 279 Millionen C$ bis zur Fertigstellung am 30. April 2024 und Barmitteln und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von etwa 400 Millionen C$ ist das Unternehmen vollständig finanziert. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einen beträchtlichen Cashflow aus dem Betrieb.

Ich bin zuversichtlich, dass das Goldgrundstück Valentine ein Potenzial auf Bezirksebene aufweist, und wir werden unsere Explorationsbemühungen in naher Zukunft beschleunigen. Die Goldmine Valentine und die umliegenden Grundstücke bieten eine solide Ressourcenbasis und bedeutende Entdeckungsmöglichkeiten mit einer äußerst aussichtsreichen Reihe von Explorationszielen, die geologisch mit den produktiven Camps Val-d’Or und Timmins im Goldgürtel Abitibi vergleichbar sind.“

Aktualisierung der ursprünglichen Kapitalkosten

– Die erste Goldproduktion ist für das 2. Quartal 2025 geplant;

– Aktualisierte Schätzung der anfänglichen Kapitalkosten in Höhe von 653 Mio. C$, ein Anstieg um 145 Mio. C$ gegenüber den zuletzt gemeldeten 508 Mio. C$ von Marathon Gold Corporation („Marathon“) im dritten Quartal 2023;

– Die aktualisierte Schätzung entspricht der Due-Diligence-Prüfung von Calibre vor der Akquisition und besteht aus drei Hauptkomponenten:

o Marathons Unterschätzung des Zeitplans und der Kosten um 70 Millionen C$;

o Calibres Projektoptimierung & Derisking von 40 Millionen C$; und

o Calibre treibt den Betrieb voran und erweitert Phase 2 um 35 Millionen C$

– Mit Kosten in Höhe von 279 Mio. C$ bis zur Fertigstellung am 30. April 2024 und Barmitteln und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von ca. 400 Mio. C$ ist das Unternehmen vollständig finanziert. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einen beträchtlichen Cashflow aus der Geschäftstätigkeit.

Höhepunkte der Bau- und Betriebsbereitschaft

– Der Baufortschritt ist zu 64% abgeschlossen;

– Die Detailplanung ist zu 98% fortgeschritten;

– Der Damm der Tailings Management Facility ist fertiggestellt und vom zuständigen Ingenieur genehmigt worden, und der Einbau der Auskleidung hat begonnen;

– Kritische Teile, darunter Mühlen und Motoren, werden nach Neufundland geliefert;

– Der Standort ist an eine permanente Wasserkraftversorgung angeschlossen;

– Mühlengebäude eingeschlossen;

– Vergabe von Aufträgen in den Bereichen Structural Mechanical Piping („SMP“) und Electrical and Instrumentation („E&I“);

– Auftrag für die Vorab-Inbetriebnahme und Inbetriebnahme erteilt; und

– Führungsteam für den Betrieb eingestellt.

Highlights der Exploration

– 50.000 Meter RC-Bohrungen in der Leprechaun-Grube abgeschlossen und in der Marathon-Grube im Gange;

– Vor kurzem abgeschlossene Diamantbohrungen bei der Entdeckung Leprechaun SW (siehe Pressemitteilung vom 3. April 2024);

– Erhebliches Explorationspotenzial auf Bezirksebene über 64 km Scherungszonen;

– Die Zielabgrenzungsbohrungen entlang der Scherungszonen werden diesen Sommer beginnen;

– Außergewöhnliches Explorationspotenzial auf dem 250 km langen Grundstück2 mit ähnlicher Geologie wie in den produktiven Camps Val-d’Or und Timmins im Abitibi-Goldgürtel; und

– Ein starkes Abwärtspotenzial der bestehenden Tagebaue zeigt eine zusätzliche Untertageabbaumöglichkeit außerhalb des aktuellen Tagebauplans auf.

Marathon Historie der anfänglichen Kapitalkostenabschätzung

Aktualisierte Durchführbarkeitsstudie (1) 463 Millionen C$ · Erstes Gold im Januar 2025

· 7. Dezember 2022

Q2 2023 Baubericht (2) 504 Millionen C$ · Anstieg um 41 Millionen C$

· 113 Millionen C$ bis zum 30. Juni 2023 ausgegeben

· 391 Millionen C$ Kosten für die Fertigstellung

· Erstes Gold Q1 2025

Q3 2023 Baubericht (3) 508 Millionen C$ · Erhöhung um 4 Millionen C$

· 190 Millionen C$ bis zum 30. September 2023 ausgegeben

· Kosten für die Fertigstellung: 318 Millionen C$

· Erstes Gold Q1 2025

Calibre Anfängliche Schätzung der Kapitalkosten

14. Mai 2024 Anfängliche Kapitalkosten 653 Millionen C$ · Gesamtprojektabschluss bei 64%

· Detailplanung zu 98%

· 374 Millionen C$ bis zum 30. April 2024 ausgegeben

· Kosten für die Fertigstellung: 279 Millionen C$

· Vollständig finanziert mit ca. 400 Mio. C$ an Barmitteln und

Barmitteln mit

Verfügungsbeschränkung

· Erstes Gold Q2 2025

145 Millionen C$ Anstieg gegenüber Marathons Schätzung für Q3 2023 aufgrund von:

Marathons unterschätzter Zeitplan und 70 Millionen C$ · Erste Goldverschiebung bis Q2 2025

unterschätzte · Arbeitskosten aufgrund der Verlängerung des Zeitplans

Kosten · Ingenieurwesen von 60% auf 98% gestiegen

· Definition des Umfangs von Großaufträgen, einschließlich SMP

und

E&I

· Erhöhte Mengen an Beton, Stahl usw.

· Inflationsdruck auf Verbrauchsgüter

· Erhöhte Lagerdienstleistungen und damit verbundene Kosten

Calibres Projekt-Optimierung und DeriskingC$40 Millionen · Auftrag für Vorinbetriebnahme und Inbetriebnahme erteilt und

Aktivitäten

begonnen

· Verbesserung und Instandhaltung des Zugangs zur Website

· Änderungen an der Prozessanlage und der Infrastruktur des

Standorts

· Einstellung des operativen Führungsteams

Calibre treibt Betrieb und Phase 2 des 35 Millionen C$ · Fortgeschrittene Phase 2 CIL- und Zyanidzerstörungstanks zur

Expansionskapitals Vorbereitung der Erhöhung von 2,5 auf 4,0 Mio.

voran tpa

· Fortgeschrittene Prozessanlage Kläranlage

· Fortgeschrittene ständige Wartung mobiler Ausrüstung und

zugehörige

Einrichtungen

· Modernisierung von Unterkünften, einschließlich Klimaanlagen

und

Telekommunikation

· Erweiterte kritische Ersatzteile

Calibre wird in den nächsten 12 Monaten auch das Betriebskapital erhöhen, um das Risiko für die Durchführung des Produktionshochlaufs erheblich zu verringern. Zu den Schwerpunktbereichen für das Betriebskapital gehören:

– Kritischer Bestand an Verbrauchsmaterialien und wichtigen Ersatzteilen für den Bergbau und die Aufbereitung; und

– Erschließung von Erzlagerstätten im Tagebau, um eine gleichmäßige und ununterbrochene Beschickung der Verarbeitungsanlage zu gewährleisten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75577/14052024_DE_CXB_2.001.png

