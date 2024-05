Weisse Flotte Duisburg: Top Eventlocation auf dem Wasser

Genießen Sie die Weisse Flotte in Duisburg als einzigartige Eventlocation auf dem Wasser.

Die Weisse Flotte erweitert ihr Angebot und präsentiert sich als topmoderne Eventlocation in Duisburg. Mit einzigartigem Ambiente und flexiblen Veranstaltungsmöglichkeiten setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für private und geschäftliche Events.

Einzigartiges Eventerlebnis auf dem Wasser

Die Weisse Flotte Duisburg ist bekannt für ihre Flexibilität und Exklusivität bei der Ausrichtung verschiedener Events. Die Flotte umfasst mehrere Schiffe, die individuell gestaltet werden können, um eine breite Palette von Veranstaltungen zu unterstützen – von geschäftlichen Konferenzen bis hin zu unvergesslichen Hochzeiten. Die einzigartige Kombination aus erstklassigem Catering, exzellentem Service und einer atemberaubenden Aussicht macht jede Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis.

Flexible und maßgeschneiderte Eventplanung

Dank der Vielseitigkeit der Schiffsflotte können Kundinnen und Kunden ihre Veranstaltungen individuell nach ihren Wünschen gestalten. Die Weisse Flotte bietet flexible Raumkonzepte, die sich je nach Bedarf anpassen lassen, sowie eine Vielzahl an Catering-Optionen, die von lokalen Delikatessen bis hin zu internationalen Speisen reichen. Die zentrale Lage in Duisburg ermöglicht eine einfache Anreise und verbindet die Attraktivität der Stadt mit dem Charme des Wassers.

Vielfältiges Kultur- und Freizeitprogramm

Die Weisse Flotte Duisburg bietet nicht nur maßgeschneiderte private und geschäftliche Events, sondern auch ein vielfältiges Kultur- und Freizeitprogramm an Bord ihrer Schiffe. Von thematischen Fahrten, wie z.B. kulinarischen Rundfahrten, bis hin zu saisonalen Ereignissen, wie Weihnachtsmärkten oder Sommernachtsfesten, gibt es Angebote, die sowohl Einheimische als auch Touristinnen und Touristen ansprechen. Diese Veranstaltungen bieten eine perfekte Kombination aus Unterhaltung und der Schönheit des Wassers, die die Weisse Flotte so einzigartig macht.

Außerdem werden auch öffentliche Fahrten angeboten, die kulturelle und historische Aspekte der Stadt mit einbeziehen. Die Gäste können auf den Themenfahrten, wie z.B. Hafenrundfahrten und kulinarische Touren, die beeindruckende Industriekultur der Region auf einzigartige Weise erleben.

Über das Unternehmen

Die Weisse Flotte Duisburg wurde mit dem Ziel gegründet, hochwertige schwimmende Veranstaltungsorte in der Region zu bieten. Das Unternehmen hat seinen Sitz am Calaisplatz 3 in 47051 Duisburg. Mit einem breiten Angebot von Eventservices, das von Catering über technische Unterstützung bis hin zur kompletten Eventplanung reicht, hat sich die Weisse Flotte als führender Anbieter für Wasser-Events etabliert. Das Unternehmen beschäftigt eine Vielzahl von Fachkräften, die sich der Bereitstellung von erstklassigen und maßgeschneiderten Eventerlebnissen verschrieben haben. Weitere Informationen über das Unternehmen und dessen Dienstleistungen finden Sie auf der Website: Weisse Flotte Hafenrundfahrt Duisburg.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Weisse Flotte Hafenrundfahrt Duisburg GmbH

Herr Oliver Hagdorn

Calaisplatz 3

47051 Duisburg

Deutschland

fon ..: +492037139667

web ..: https://www.hafenrundfahrt.nrw/

email : info@hafenrundfahrt.nrw

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Dosen von ADV PAX Lutec: Innovatives und Stilvolles für jeden Anlass!