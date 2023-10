Eventmanufaktur Glashütte Bramsche – Eventlocation im außergewöhnlichen Industrie-Look

Firmenweihnachtsfeier, Hochzeiten, Geburtstage, freie Trauungen, Tagungen, Teambuilding – Firmenevents alles aus einer Hand und unter einem Dach

Jens Mehring und sein Team der JM Event Attraktion GmbH lassen den alten Industriebetrieb „Glashütte-Bramsche“ wieder neu zum Leben erwecken. Neben sehr aufwendigen Sanierungen, Umgestaltungen und Renovierungen steht die Eventmanufaktur Glashütte Bramsche für Firmenevents, Produktpräsentationen, freie Trauungen, private Veranstaltungen, Teambuilding und Veranstaltungen aller Art bereit, ohne die Geschichte des Industriebetriebs in den Hintergrund zu stellen.

Die Glashütte ist längst Geschichte, und sie hat viele Geschichten geschrieben. Jens Mehring, bekannt vom Unternehmen „JM Event Attraktion GmbH“ und „JOJOS Kinderentertainment“ kennt sie noch längst nicht alle. Aber mittlerweile doch einige. „Kürzlich haben wir ehemalige Mitarbeiter des Betriebs zu uns eingeladen. Der älteste war über 90“, erzählt Mehring. Viele spannende Erzählungen habe es da gegeben wie z.B. etwa von der harten Arbeit in dem Betrieb. Oder auch, dass die Glashütte einst von Darmstadt nach Bramsche umgezogen sei, „weil das Gas hier günstiger war

Kurz vor der Corona-Zeit hat Mehring das ehemalige Glashütten-Gelände inklusive der Gebäude an der Hafenstraße erworben und aufwendig umgestaltet zur „Eventmanufaktur Glashütte Bramsche“. Warum dieser Name: „Weil wir hier auch etwas produzieren wollen, nämlich schöne Veranstaltungen“, erklärt Mehring.

Derzeit biete er zudem auch für Firmen-Weihnachtsfeiern an. „Das ist als ,Come together‘ mehrerer Firmen zu verstehen und richtet sich speziell an kleine Teams“, so Mehring. Die Gäste bräuchten sich um nichts zu kümmern. „Ein Winter-BBQ, Getränke, DJ, Personal und alles weitere wird gestellt.“ Sogar Eisstockschießen sei möglich.

Auf Hygiene und Nachhaltigkeit hat Jens Mehring bei der Einrichtung der Eventmanufaktur auf hohe Hygienestandards Wert gelegt. Nach seinem Eindruck sei das auch nach Abflauen der Corona-Pandemie bei Gästen gefragt. Das neue Belüftungssystem sei mit Filtern versehen, die WC-Anlagen mit berührungslosen Wascharmaturen und Seifenspendern ausgestattet. Gläser werden in einer Gastroanlage über 70 Grad gespült. Auch Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. „Wir arbeiten mittlerweile praktisch in allen Bereichen CO2-neutral“, betont Mehring. Das gelte nicht nur für die ehemalige Glashütte, die über eine Photovoltaikanlage verfügt. Auch in seiner Firma JM Eventattraktion habe er sich von den stromintensiven Hüpfburgen beispielsweise getrennt und arbeite jetzt nur noch mit Spielangeboten, die komplett stromlos oder über mobile Energiespeichern betrieben werden.

Was Mehring noch fehlt, sind weitere Informationen über die frühere Glashütte. „Das ist so eine spannende Geschichte, da will ich unbedingt noch mehr drüber wissen“, sagt er.

Weitere Infos findet man unter www.glashuette-events.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JM Event Attraktion GmbH

Herr Jens Mehring

Goethestrasse 4

49565 Bramsche

Deutschland

fon ..: 05461706274

web ..: http://www.eventattraktion.de

email : info@eventattraktion.de

Unternehmen:

www.EventAttraktion.de

Eventmarketing und Erlebnisverleih

Die Firma EventAttraktion.de blickt mittlerweile auf über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Planung, Konzeptionierung und Durchführung von Veranstaltungen in Europa zurück.

www.Ihre-Veranstaltung.de

360 Grad durchdacht – so lautet das Motto von Ihre-Veranstaltung.de für Ihr Jubiläum, Messeauftritt, Firmenevent oder Ihre Privatveranstaltung.

www.JOJOS-Kinderlieder.de

Die JOJOS – sie sind die Überraschung im Bereich Kinderlieder und Kindermusik. Die beiden sympathischen Gutelaune-Brüder Jens und Jörg, die sich mit ihrer CD „Kinderträume“ erstmals als Duo im Jahr 2009 vorstellten, komponieren, texten, produzieren ins Ohr gehende Mitmach- und Bewegungslieder für Kinder, die von Herzen kommen und mit denen Sie deutschlandweit auf Tour sind.

www.glashuette-events.de

Eventlocation im außergewöhnlichen Industrie-Look

