Eventmanufaktur Glashütte Bramsche Eventlocation im außergewöhnlichen Industrie-Look

Firmenweihnachtsfeier, Hochzeiten, Geburtstage, freie Trauungen, Tagungen, Teambuilding, Firmenevents- und feiern – alles aus einer Hand und unter einem Dach

Jens Mehring und sein Team der JM Event Attraktion GmbH lassen den alten Industriebetrieb „Glashütte-Bramsche“ wieder neu zum Leben erwecken. Neben sehr aufwendigen Sanierungen, Umgestaltungen und Renovierungen steht die Eventmanufaktur Glashütte Bramsche für Firmenevents, Produktpräsentationen, freie Trauungen, private Veranstaltungen, Teambuilding und Veranstaltungen aller Art zur Verfügung.

Die Geschichte der „Glashütte Bramsche“ besteht aus vielen einzelnen Geschichten von ehemaligen Mitarbeitern der Glashütte. So hat Jens Mehring in Zusammenarbeit mit Pascal Lesueur (ehemaliger Mitarbeiter, Glashütte Bramsche) ein „COME TOGETHER“ mit ehemaligen Mitarbeitern organisiert und brachten so die damaligen Kollegen nach über 16 Jahren wieder zusammen. An diesem Abend gab es viel zu erzählen, wie z.B. der Umzug der Glashütte aus Darmstadt nach Bramsche aufgrund des Gaspreises, die wirklich harte Arbeit an den heißen Glasöfen oder manche Gassenhauer, die alle zum Lachen und Schmunzeln brachten.

Kurz vor der Corona-Zeit hatte Jens Mehring das ehemalige Glashütten-Gelände inklusive der Gebäude an der Hafenstraße erworben und aufwendig umgestaltet zur „Eventmanufaktur Glashütte Bramsche“. Erstmalig bietet er ein „Come together“ an, wo mehrere Unternehmen und Vereine ein großartiges Winter- und Weihnachtsfest feiern können. Die Gäste brauchen sich um nichts zu kümmern. Vom Winter-BBQ, Getränke, DJ bis hin zum Eisstockschießen wird alles geboten.

Die Hygiene und Nachhaltigkeit sind ein wichtiger Aspekt in der Event Manufaktur Glashütte Bramsche. Über die eigene Photovoltaikanlage, wasserlose Urinale und Klimaanlagen inkl. moderne Filtersystemen hat das Team rund um Jens Mehring Vorbereitungen geschaffen, nachhaltig in die Zukunft zu starten.

Weitere Infos findet man unter www.glashuette-events.de

