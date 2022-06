Die Stadt in Kinderhand am 10. Juli 2022 / Bramsche

Stargast „Volker Rosin“. TV Held „Feuerwehrmann Sam“ und die JOJOS Kinderentertainment gastieren in Bramsche

Zum dritten Mal veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Bramsche (Karsten Pösse, Markus Leske) in Zusammenarbeit mit der Firma JM Event Attraktion GmbH – Jens Mehring das beliebte Kinder- und Familienfest „Die Stadt in Kinderhand“ am 10. Juli 2022 in der Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr an und am Hasesee in Bramsche.

In diesem Jahr haben sich die Organisatoren besonders für die Kinder ins Zeug gelegt. Nach so einer langen Pandemie, wo am meisten die Kinder gelitten haben, wollen sie das alle Kinder und Eltern so richtig in Bewegung kommen.

Mit mehr als 6 Millionen verkauften Tonträgern ist er die Nummer eins der Kinderliedermacher. Der König der Kinderdisco „VOLKER ROSIN“ gastiert um 15.00 Uhr auf der Bühne und wird alle Kinder zum Tanzen und bewegen bringen.

Auch der beliebte TV Held „Feuerwehrmann SAM“ wird an diesem Tag gleich dreimal die Herzen der Kinder erobern mit einem „meet and greet“ inkl. Fotosession die Kinder begeistern.

Die interaktive und bewegungsfreudige Kindershow der JOJOS (bekannt aus dem Europapark/Rust) lässt die ganze Familie so richtig abrocken. Im Anschluss spenden die JOJOS für alle Kinder 500 CD Alben, die Sie an die Kinder kostenlos verteilen.

Das Modehaus Böckmann präsentiert in Zusammenarbeit mit der TABÜ aus Bramsche eine große Kindermodenschau und viele weitere regionale Highlights wie z.B. Asia-Sport, Cheerleaders „The Roses“, 1. FCR Bramsche 09, Waldow Verlag usw. präsentieren sich auf und neben der Bühne.

Für die ganze Familie gibt es eine beeindruckende Blaulichtmeile mit Übungen der Jugendfeuerwehr, Feuerwehrtaucher, Einsatzleitwagen 1.5 der Kreisfeuerwehr Osnabrück inkl. Drohne, eine große Fahrzeugausstellung der Stadtfeuerwehr Bramsche und historische Fahrzeugausstellung des Feuerwehrmuseums Fürstenau.

Das Puppenspiel Theater der Polizei / Eingang Tiefgarage Rathaus (13.00 / 16.00 Uhr) Rettungshundestaffel der Malteser inkl. Fahrzeugausstellung und Drohneneinheit, die THW Jugend sowie die Großpumpe der THW, die DLRG und das VGH Brandschutzmobil lässt die Kinderaugen strahlen.

Das Volksbank-Flatrate Bändchen für 5,00 Euro ist die Eintrittskarte zu allen Eventattraktionen, die auf dem Eventgelände bereitstehen. Der Erlös durch den Verkauf dieser Bändchen geht zu Gunsten der Freiwilligen Feuerwehr Bramsche.

Dieses Event ist nur möglich durch regionale Unternehmen, die sich auf dem kompletten Eventgelände präsentieren und mit den Organisatoren kooperieren

Das leibliche Wohl ist durch regionale Unternehmen und durch ein Street Food Light Festival gesorgt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JM Event Attraktion GmbH

Herr Jens Mehring

Goethestrasse 4

49565 Bramsche

Deutschland

fon ..: 05461706274

web ..: http://www.eventattraktion.de

email : info@eventattraktion.de

JM Event Attraktion GmbH

Goethestrasse 4

49565 Bramsche

Tel.: 05461 706 274

Email: info@eventattraktion.de

Unternehmen:

www.EventAttraktion.de

Eventmarketing und Erlebnisverleih

Die Firma EventAttraktion.de blickt mittlerweile auf über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Planung, Konzeptionierung und Durchführung von Veranstaltungen in Europa zurück.

www.Ihre-Veranstaltung.de

360 Grad durchdacht – so lautet das Motto von Ihre-Veranstaltung.de für Ihr Jubiläum, Messeauftritt, Firmenevent oder Ihre Privatveranstaltung.

www.JOJOS-Kinderlieder.de

Die JOJOS – sie sind die Überraschung im Bereich Kinderlieder und Kindermusik. Die beiden sympathischen Gutelaune-Brüder Jens und Jörg, die sich mit ihrer CD „Kinderträume“ erstmals als Duo im Jahr 2009 vorstellten, komponieren, texten, produzieren ins Ohr gehende Mitmach- und Bewegungslieder für Kinder, die von Herzen kommen und mit denen Sie deutschlandweit auf Tour sind.

Pressekontakt:

JM Event Attraktion GmbH

Herr Jens Mehring

Goethestrasse 4

49565 Bramsche

fon ..: 05461706274

web ..: http://www.eventattraktion.de

email : info@eventattraktion.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

VIA optronics AG präsentiert seine vielseitigen Technologien auf der Embedded World 2022