Die etwas andere Eventlocation in Mainz

Die Eventlocation Laubenheimer Höhe in Mainz bietet Gästen außergewöhnliche Sommer- und Winterevents. Von der hauseigenen Eisbahn zum sommerlichen Boho-Beach: Hier werden Feste unvergesslich.

Das Hofgut Laubenheimer Höhe in Mainz bietet Gästen zu jeder Jahreszeit vielfältige Eventlocations für jegliche Arten von Veranstaltungen. Ob Privatfeier oder Firmenevent: Durch die zahlreichen Räumlichkeiten, sowohl Indoor als auch Outdoor, kommen hier alle Gäste auf ihre Kosten und erleben unvergessliche Events.

Für Winterevents: Hauseigene Eisbahn und Hütten

Für Feiern im Winter bietet das Familienunternehmen eine ganz besonders schöne Winterwelt. Eine kleine Kaminhütte lädt kleinere Gruppen von Gästen zum gemütlichen Verweilen ein. Auf der hauseigenen Eisbahn können die Gäste sogar bei ihren Events Schlittschuh laufen. Gerade deswegen eignet sich die Location auch ideal für Teamevents. In der Almhütte können größere Gruppen von Gästen einkehren und bei winterlichem Glühwein und festlichem Menü ihre Feiern in der kalten Jahreszeit so richtig genießen. Auch Weihnachts- und Silvesterpartys werden vom Laubenheimer Hofgut angeboten.

Für Sommerevents: Strandfeeling garantiert

Auch in der heißen Jahreszeit punktet die Eventlocation mit einzigartigen Ideen und atmosphärischen Highlights. Neben der großen und kühlen Hofscheune ist die Location umgeben von großflächigen Grünanlagen und Weinbergen, sodass Gäste im Sommer wandern gehen und / oder zu einer Weinverkostung gehen können – auch eine gern genutzte Möglichkeit für Teamevents.

In den Abendstunden sorgt eine sommerliche Atmosphäre mit bunten Lampions und mediterraner Musik für echtes Urlaubsfeeling. Der Höhepunkt ist der hauseigene Boho-Beach, der Strandfeeling garantiert. Bei einem Sommer-Cocktail können die Gäste sich in gemütlichen Außenlounges entspannen und bis spät in die Nacht feiern und tanzen.

Für jede Feier das Richtige!

Ob als Firmenevent-, Geburtstags-, Party- oder Hochzeitslocation: Bei dieser vielfältigen Eventlocation in Mainz findet jede Gruppe ihr unvergessliches Event. Für leckere und hochwertige Speisen ist durch den hauseigenen Cateringservice und das Restaurant mit über 50 Jahren Erfahrung garantiert. Die Gäste können individuelle Menüs für ihre Events zusammenstellen. Eine liebevoll abgestimmte Dekoration zählt ebenso wie Musik- und Weinproben-Events zum jährlichen Sortiment der Laubenheimer Höhe. In 145 gemütlichen und stilvoll eingerichteten Hotelzimmern können die Gäste komfortabel übernachten.

Das Hofgut Laubenheimer Höhe ist nach seiner Location benannt und somit praktischerweise in der Laubenheimer Höhe 1-3 in 55131 Mainz zu finden. Termine können unter der +49 6131 622260 vereinbart werden. Ebenso kann über den Telefonservice ein unverbindliches Beratungsgespräch stattfinden, in der gemeinsam mit Interessenten besprochen wird, wie das persönliche Mainzer Event in der Laubenheimer Höhe gestaltet werden kann.

