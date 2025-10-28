  • Führung neu denken: Warum innere Stärke der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg ist

    In einer Zeit des ständigen Wandels braucht Führung mehr als Strategie und Fachwissen. Stefanie J. Camin zeigt in ihrem Buch „Die innere Führungskraft stärken“, wie es anders geht.

    BildDie Arbeitswelt verändert sich rasant – und mit ihr die Anforderungen an Führungskräfte. Wer Teams sicher durch Veränderungsprozesse führen will, braucht mehr als Erfahrung und Know-how. Entscheidend sind heute Selbstreflexion, emotionale Klarheit und die Fähigkeit, selbst in Balance zu bleiben.

    Stefanie J. Camin steht für eine Führung, die wertschätzend und zugleich wertschöpfend ist – empathisch im Umgang, klar in der Sache und wirksam in der Umsetzung. Ihr Credo: „Wer gut führen will, muss zuerst gut für sich selbst sorgen.“ Schließlich kann nur derjenige für seine Mitarbeiter:innen da sein, sie sehen und anerkennen, wer in seiner eigenen Kraft ist.

    Genau das zeigt sie in ihrem Buch „Die innere Führungskraft stärken – 147 Tipps für Entfaltung, Erfüllung und Erfolg“. Die erfahrene Leadership-Trainerin und Coachin vermittelt praxisnah, wie Führungskräfte ihre Energie und Präsenz aus der eigenen Mitte heraus entwickeln können – anstatt sich in Leistungsdruck oder Überforderung zu verlieren. Zentral in ihrem Ansatz ist die Haltung: „Führung beginnt immer bei sich selbst.“

    Das Werk gliedert sich in vier praxisnahe Teile und beinhaltet auszugsweise:
    o Grundlagen moderner Führung: Kommunikation, Zielsetzung und Entscheidungsfindung.
    o Selbstführung: Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, Zeitmanagement, Achtsamkeit, mentale Gesundheit.
    o Führungskompetenz: Strategische Planung, moderne Führungsansätze, systemisches Coaching der Mitarbeiter:innen, Tipps für weibliche Führungskräfte.
    o Führung von Menschen: Balanceakt zwischen Teamspirit und Leistung, Werteorientierung, Delegieren, Spielregeln für Meetings, Kritikgespräche.

    Camin verbindet Ergebnisse aus weltweiten Studien mit neurologischen Erkenntnissen sowie eigenen Erfahrungen und Learnings. Zusätzlich hat lässt sie neun Experten in Interviews zu Wort kommen, darunter Prof. Dr. Michael Groß (KI), Prof. Dr. Nale Lehmann-Willenbrock (Humor in Meetings), Boris Grundl (Leadership), Prof. Dr. Johannes Siegrist (Anerkennung) oder Felicitas Prenzel (Persönlichkeitsentwicklung).

    Das Buch richtet sich an Führungskräfte, die ihre Rolle neu denken wollen – jenseits von Status und Perfektionismus. Es zeigt, wie innere Stärke zu echter Wirksamkeit führt: innen klar, außen souverän.

    Buchdetails:
    Die innere Führungskraft stärken – 147 Tipps für Entfaltung, Erfüllung und Erfolg
    Autorin: Stefanie J. Camin
    ISBN-13: 978-3525400692
    Gebunden, 441 Seiten, 39 Euro
    Erhältlich u. a. bei Amazon: https://amzn.to/4kRKoLu

    Über die Autorin:
    Stefanie J. Camin ist Expertin für wertschätzende und wertschöpfende Führung. Seit über 20 Jahren begleitet sie Führungskräfte auf ihrem Weg zu mehr Klarheit, Energie und Erfolg. Ihr Ansatz: Innen stark – außen souverän.
    www.stefanie-camin.de

