  • FRENZEL Grapefruit mit 91 Falstaff-Punkten ausgezeichnet

    Premium-Likör von Gründer Johannes Frenzel erreicht Prädikat „Hervorragend“ beim Spirits Special 2025

    BildWuppertal, 28. Oktober 2025 – Die Premium-Spirituose FRENZEL Grapefruit von Gründer Johannes Frenzel hat beim renommierten Falstaff Spirits Special 2025 eine Bewertung von 91 Punkten erhalten. Das Tasting fand am 24. Oktober 2025 statt.

    Spitzenbewertung von Falstaff-Fachjury

    Mit 91 von 100 möglichen Punkten erreicht FRENZEL Grapefruit das Prädikat „Hervorragend“. In diesem Bewertungsbereich (90-94 Punkte) werden nur Spirituosen mit ausgezeichneter Verarbeitung, harmonischer Aromatik und überdurchschnittlicher Qualität eingestuft.

    Falstaff zählt zu den führenden Magazinen für Kulinarik und Genuss im deutschsprachigen Raum. Die Fachjury bewertet jährlich hunderte Spirituosen nach strengsten Maßstäben.

    Harmonisches Geschmacksprofil überzeugt Jury

    Der in Deutschland produzierte Likör zeichnet sich durch die Balance zwischen fruchtiger Grapefruit-Frische und dezenter Süße aus. Mit 15 Volumenprozent Alkohol und einer Füllmenge von 0,7 Litern ist FRENZEL Grapefruit im Premium-Segment zwischen 10 und 20 Euro positioniert.

    „Diese Auszeichnung ist eine wichtige Bestätigung für unseren Qualitätsanspruch“, erklärt Johannes Frenzel, Gründer des Unternehmens.

    Für Handel und Gastronomie verfügbar

    FRENZEL Grapefruit eignet sich sowohl für den puren Genuss als auch für Cocktail-Kreationen. Händler und Gastronomen, die den Likör in ihr Sortiment aufnehmen möchten, erhalten weitere Informationen über die angegebenen Kontaktdaten.

    Über FRENZEL Grapefruit

    FRENZEL Grapefruit ist eine deutsche Premium-Spirituosenmarke von Gründer Johannes Frenzel. Das Unternehmen steht für hochwertige Fruchtliköre mit authentischem Geschmack.

    Über Falstaff

    Falstaff ist ein führendes Magazin für Kulinarik, Wein und Genuss im deutschsprachigen Raum. Die Spirits-Verkostungen gelten als Qualitätsmaßstab der Branche.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Johannes Frenzel | frenzel.drinks
    Herr Johannes Frenzel
    c/o Codeks, Moritzstraße 14
    42117 Wuppertal
    Deutschland

    fon ..: +492022541473
    web ..: https://frenzel.com
    email : info@frenzel.com

    Johannes Frenzel | frenzel.drinks
    FRENZEL ist ein innovatives Start-up, das sich mit Leidenschaft der Herstellung hochwertiger Liköre widmet. Unser Anspruch: Jede Flasche soll ein Erlebnis sein – authentisch, modern und voller Charakter.

    Mit dem FRENZEL Grapefruit haben wir ein Produkt geschaffen, das mit seinem fruchtig-herben Geschmack und fein abgestimmten Destillaten sowohl Kenner als auch Neugierige begeistert. Ob pur auf Eis, als erfrischender Aperitif oder Digestif, in Spritz-Varianten oder Signature-Cocktails – FRENZEL Grapefruit steht für moderne Barkultur und unkomplizierten Genuss.

    Sein einzigartiges Profil macht ihn zum Höhepunkt jeder Getränkekarte, während Design und Farbigkeit am Point of Sale echte Blickfänger sind. Perfekt, um die letzten Sommertage stilvoll ausklingen zu lassen – oder um jedem Tag einen Hauch von Sonne zu verleihen.

    „Genuss hat Stil – und Stil kennt sein Maß.“
    Wir stehen für verantwortungsbewussten Alkoholgenuss – ab 18 Jahren.

    Jetzt entdecken unter www.frenzel.com – inklusive Rezeptideen & POS-Materialien für Handel und Gastronomie.

    Wir suchen Partner in der Schweiz und Europa.

