  • Multimodale SEO: Wenn Sichtbarkeit mehr ist als nur Text

    Multimodale SEO 2025: Wie Visual, Voice und Video Search Sichtbarkeit und Conversion revolutionieren. Neue GfA-Podcastfolge mit praxisnahen Beispielen und KI-Insights.

    BildIn der neuen Podcastfolge _“Gut zu wissen – KI&SEO Insight“_ der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V. (GfA) dreht sich alles um die Zukunft der Online-Sichtbarkeit. Unter dem Titel _“Multimodale SEO – Sichtbarkeit in einer Welt aus Bild, Stimme und KI“_ erläutert Moderatorin Louisa, eine KI-gestützte Sprecherin, wie sich Suchmaschinenoptimierung 2025 grundlegend verändert.

    Multimodale SEO bedeutet, Inhalte so zu gestalten, dass sie von Suchmaschinen und KI-Systemen über Text, Bild, Video und Audio hinweg verstanden werden. Nutzerinnen und Nutzer suchen längst nicht mehr nur mit Keywords – sie sprechen mit Alexa, fotografieren mit Google Lens oder nutzen Chatbots wie Gemini oder ChatGPT, um Antworten zu erhalten.

    Die Folge zeigt, wie Unternehmen ihre Inhalte für alle Kanäle fit machen können: von Visual Search über Voice Search bis zu Video SEO. Anhand konkreter Beispiele – unter anderem von Otto.de, Zalando und Stark Deutschland – wird deutlich, wie KI-basierte Verschlagwortung, strukturierte Daten und Conversational Content zu bis zu 40 Prozent mehr organischem Traffic und 78 Prozent höheren Conversion-Raten führen.

    Die Episode bietet praxisnahe Best Practices, aktuelle Daten und Tool-Empfehlungen für Marketer, SEO-Spezialistinnen und Content-Strategen. Ein Muss für alle, die wissen wollen, wie KI-getriebene Suche, AI Overviews und neue Nutzungsgewohnheiten die Online-Sichtbarkeit verändern.

    _Podcast-Serie:_ Gut zu wissen – KI& SEO Insight
    _Autorin:_ Brigitte E. S. Jansen, Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V., Baden-Baden
    _Hashtags:_ #GfAev #GesellschaftFürArbeitsmethodik #GutZuWissen #KI³SEOInsight #BrigitteESJansen

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA)
    Frau Brigitte Jansen
    Balger Hauptstraße 31
    76532 Baden-Baden
    Deutschland

    fon ..: 015738488881
    web ..: https://gfaev.de
    email : bj@gfaev.de

    Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA): Seit 1954 sind wir die Anlaufstelle für alle, die ihr Berufs- und Privatleben aktiv gestalten wollen. Wir glauben daran, dass lebenslanges Lernen und persönliche Entfaltung der Schlüssel zu einem erfüllten Dasein sind.
    Unsere Veranstaltungen und Veröffentlichungen sind dein Werkzeugkasten für Erfolg und Zufriedenheit. Das Besondere an der GfA? Unsere unglaublich vielfältige Community! Hier teilen Mitglieder ihr gesammeltes Know-how und entwickeln gemeinsam frische, fundierte Lösungen – von Social Media bis zum Sprachassistenten, von YouTube-Videos bis zum klassischen Austausch. Wir sind immer up-to-date und integrieren die neuesten digitalen Trends in unser Angebot.
    Egal, ob du deine Karriere pushen oder dein Privatleben optimieren möchtest – bei uns findest du die Unterstützung und Inspiration, die du brauchst. Mach mit und profitiere von einem Netzwerk, das dich weiterbringt!

    Pressekontakt:

    Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA)
    Frau Brigitte Jansen
    Balger Hauptstraße 31
    Baden-Bade Baden-Baden

    fon ..: 015738488881
    email : bj@gfaev.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. „SEYBOLD – Agentur für Sichtbarkeit mit kostenlosem KI Ranking Check zur verbesserten Webseite Sichtbarkeit“
      SEYBOLD mit neuer Leistung, den "KI Ranking Check", um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Sichtbarkeit im digitalen Raum zu verbessern....

    2. Multimodale Schmerztherapie
      Sie haben chronischen Schmerzen (z.B. Rückenschmerzen, Rheuma, Arthrose, Kopfschmerzen) ohne deutlichen Befund? Multimodale Schmerztherapie kann sehr gut helfen....

    3. UTLC ERA vereinbart Zusammenarbeit mit europäischen Partnern über multimodale Transporte
      Das Eurasische Unternehmen UTLC ERA unterschreibt eine Absichtserklärung über den Aufbau der Zusammenarbeit mit Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa und der Hafen Rostock GmbH....

    4. Sama bringt mit „Agentic Capture“ ein robustes Datenerfassungs-Framework für multimodale KI-Agenten auf den Markt
      SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 18. Februar 2025 / Sama, der führende Anbieter von zweckorientierter, verantwortungsbewusster Unternehmens-KI mit agilem Daten-Labeling für die Modellentwicklung und überwachte Feinabstimmung, hat heute...

    5. Sama führt multimodale KI ein, wobei neben Human Intelligence verschiedene Datentypen für KI-Modelle der nächsten Generation genutzt werden
      www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79849/SamaNR0604_DEPRcom.001.jpeg Die ersten Implementierungen haben eine 35%ige Verbesserung der Genauigkeit und eine 10%ige Reduzierung der Produktrücksendungen bewirkt San Francisco, CA / ACCESS Newswire / 4. Juni 2025 / Sama, der...

    6. SEO in Mannheim: Lokale Sichtbarkeit als Wettbewerbsvorteil für Unternehmen
      Immer mehr Unternehmen in Mannheim setzen auf lokale SEO, um online sichtbar und konkurrenzfähig zu bleiben. Eine gezielte Optimierung für die Region bringt mehr Kunden, bessere Rankings und nachhalti...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.