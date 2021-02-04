die raumverteiler immobilien GmbH mit neuer Website und Standort

Die Firma die raumverteiler immobilien GmbH startet mit neuer Website und einem Standort in Bad Aibling – jetzt mit Büros in Bruckmühl und Bad Aibling – Ihr starker Partner rund um den Immobilienverka

Bruckmühl / Bad Aibling, – Die raumverteiler immobilien GmbH, ein etablierter Premium-Makler mit Sitz in Bruckmühl, geht den nächsten Schritt in ihrer Unternehmensentwicklung: Neben einer komplett neu gestalteten Website öffnet das Unternehmen nun auch einen weiteren Standort in Bad Aibling: Katharinenstraße 7/1. OG, 83043 Bad Aibling, Deutschland.

Mit dieser Erweiterung unterstreicht die raumverteiler immobilien GmbH ihr Engagement, Kunden in der Region noch näher und umfassender zu betreuen. Bisher über viele Jahre erfolgreich in Bruckmühl aktiv, profitieren Verkäufer, Käufer und Investoren nun auch direkt vor Ort in Bad Aibling – insbesondere, wenn der Weg zum „Immobilienmakler Bad Aibling“ gesucht wird.

Die Dienstleistungen der raumverteiler immobilien GmbH reichen von der fundierten Marktpreiseinschätzung über ein professionelles Exposé mit 360-Grad-Rundgang bis hin zur Begleitung beim Verkaufsabschluss.

Dank dieser umfassenden Betreuung und langjährigen Markt- und Verhandlungserfahrung erhalten Kunden „alles aus einer Hand“ – ein echter Vorteil gegenüber fragmentierten Angeboten.

Warum mit der raumverteiler immobilien GmbH zusammenarbeiten?

Zwei Standorte: In Bruckmühl und jetzt neu in Bad Aibling – direkte Präsenz vor Ort, kurze Wege, schnelle Erreichbarkeit.

Tiefgehende regionale Expertise: Der Fokus auf Rosenheim, Bad Aibling, Feldkirchen-Westerham, München-Süd macht das Team zum Spezialisten für Ihre Region.

Modernes und transparentes Service-Konzept: Von der ersten Beratung über Exposé, Marketingstrategie und Vertragsabwicklung bis zur Schlüsselübergabe – hier wird der Verkaufsprozess aktiv begleitet.

Verlässlichkeit & Auszeichnung: Der Betrieb wurde mehrfach ausgezeichnet („Top Immobilienmakler“, „Best Property Agents“) – ein Beleg für Qualität und Erfahrung.

„Mit unserem neuen Standort in Bad Aibling möchten wir noch näher bei den Menschen sein, die ihre Immobilie verkaufen oder erwerben wollen“, so Geschäftsführung. „In Kombination mit unserer Basis in Bruckmühl bieten wir damit eine flächendeckende Betreuung im südlichen Oberland.“

Der neue Standort lautet: Katharinenstraße 7/1. OG, 83043 Bad Aibling, Deutschland.

Die bisherige Hauptadresse in Bruckmühl bleibt unverändert: Kirchdorfer Str. 14c, 83052 Bruckmühl.

Interessenten sind eingeladen, sich auf der neu gestalteten Website über das vollständige Leistungsangebot zu informieren oder direkt einen Beratungstermin in einem der beiden Büros zu vereinbaren.

Über die raumverteiler immobilien GmbH

Die raumverteiler immobilien GmbH ist spezialisiert auf die Vermarktung von hochwertigen Immobilien“von Eigentumswohnungen über Doppelhaushälften bis hin zu exklusiven Villen. Der Service umfasst u. a. Markt- und Gebäudeanalyse, Erstellung professioneller Marketingunterlagen inkl. 360-Grad-Touren, Vertrags- und Notarbetreuung sowie Nachbetreuung. Regional verwurzelt im Landkreis Rosenheim und Umgebung, bringt das Unternehmen langjährige Erfahrung und bewährte Expertise ein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

die raumver­teiler immobilien GmbH

Herr Thomas Jedlitschka

Kirchdorfer Strasse 14c

83052 Bruckmühl

Deutschland

fon ..: 08062 72 581 0

web ..: https://www.dieraumverteiler.de/

email : info@dieraumverteiler.de

