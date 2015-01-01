Stellenabbau und Führung im Umbruch: Warum Top-Manager jetzt neu denken müssen

„Arbeitslosigkeit im Top-Management erreicht Rekordwerte – The Boardroom zeigt, warum Führungskräfte jetzt strategische Selbstführung und proaktive Karriereplanung brauchen.

Die jüngste Entlassungswelle in deutschen Konzernen erreicht zunehmend das Top-Management. Für viele erfahrene Führungskräfte ist der Bruch überraschend – und dennoch absehbar. _The Boardroom_, eine auf Top-Führungskräfte spezialisierte Karriereberatung, sieht in dieser Entwicklung einen Wendepunkt: Führung in der Krise braucht heute vor allem strategische Selbstführung.

„Viele Manager trifft der Umbruch unvorbereitet, obwohl die Zeichen längst sichtbar sind“, sagt Claus Verfürth, Geschäftsführer und Partner von _The Boardroom_. „Gerade in restrukturierten Organisationen ist die Fähigkeit, die eigene Marktposition strategisch zu analysieren und zu gestalten, entscheidend für den weiteren Erfolg.“

The Boardroom: Führung braucht neue Strategien

Nach Einschätzung von _The Boardroom_ steht das klassische Verständnis von Karriere vor einem Paradigmenwechsel. Was früher als Stabilitätsanker galt, wird heute oft als strukturelle Trägheit betrachtet. Das verändert die Spielregeln und verlangt von Executives neue Denkweisen und Strategien. „Die lineare Karriereleiter existiert so nicht mehr“, so Verfürth. „Heutzutage ist nicht Kompetenzmangel ein Problem, sondern die fehlende Reflexion der eigenen Rolle im Wandel. Führungskräfte müssen Karrieren als dynamische Netzwerke begreifen. Oft fehlt der strategische Blick auf die eigene Position, die Anpassungsfähigkeit an neue Strukturen oder schlicht der Plan B.“

Das bedeutet: Erfolg misst sich nicht mehr nur an Positionen und Hierarchien, sondern an Beweglichkeit, Sichtbarkeit und strategischer Handlungsfähigkeit. Führungskräfte stehen heute stärker unter Beobachtung, nicht nur in der Organisation, sondern im gesamten Markt.

Empfehlungen von The Boardroom: Wie Führungskräfte jetzt handeln sollten

Aus Erfahrungen der täglichen Beratungspraxis mit Executives weiß The Boardroom:

* Viele Manager unterschätzen das Risiko einer Trennung und wiegen sich in falscher Sicherheit.

* Emotionale Reaktionen und vorschnelle Kommunikation können Chancen auf einen Neuanfang massiv schmälern.

* Fehlende Strategie führt oft zu Phasen beruflicher Orientierungslosigkeit.

„Wir erleben derzeit die größte Umbruchphase seit Jahren“, sagt Verfürth. „Unsere Erfahrung zeigt: Wer sich schnell neu positioniert und sein Netzwerk aktiviert, hat exzellente Chancen. Viele unserer Klienten – sei es in einer neuen vergleichbaren Führungsrolle, einen Branchenwechel, als Aufsichtsrat oder Beirat.“

The Boardroom rät Executives im beruflichen Umbruch zu proaktivem, reflektiertem Handeln:

* Frühzeitige Standortbestimmung statt reaktiver Schadensbegrenzung

* Strategische Kommunikation bei Veränderung oder Trennung

* Neu-Positionierung im zunehmend projektorientierten Führungsmarkt

* Klare Karriere-Story und Sichtbarkeit für den Neustart

Wer strategisch handelt, kann die Krise in eine Chance verwandeln. Für The Boardroom ist klar: Gerade jetzt brauchen Führungskräfte passende Sparringspartner, die helfen, den Übergang nicht als Ende, sondern als strategischen Neuanfang zu begreifen.

Hintergrund

Laut Bundesagentur für Arbeit stieg die Zahl arbeitsloser Führungskräfte in Deutschland im Jahr 2025 um rund 14 Prozent auf den höchsten Stand seit Beginn der Erfassung. Ganze Managementebenen wurden gestrichen, Hierarchien verschlankt – erfahrene Manager gelten zunehmend als „Kostenfaktor“. Für erfahrene Manager bedeutet das: Die Grenzen zwischen Sicherheit und Risiko verlaufen heute fließender denn je.

Über The Boardroom

The Boardroom ist einer der führenden Anbieter im Bereich Karriereberatung für Top-Führungskräfte in Phasen beruflicher Veränderung. Das Beratungsangebot kombiniert individuelle Karriereberatung und Executive Coaching bis zur Vorbereitung auf neue Perspektiven und Führungsrollen. The Boardroom agiert dabei als exklusiver Sparringspartner mit vier Jahrzehnten Erfahrung im Topmanagement und einem hochkarätigen Netzwerk. Im Mittelpunkt steht immer ein Ziel: Führungspersönlichkeiten dabei zu unterstützen, ihre Handlungsfähigkeit zu sichern und ihre Zukunft aktiv und erfolgreich zu gestalten.

