Führungskräfte im Umbruch: Warum professionelle Bewerbungsberatung jetzt entscheidend ist

Entlassungen, digitaler Wandel und harter Wettbewerb setzen Führungskräfte unter Druck. Coaching wird zum Schlüssel, um sich neu zu positionieren und Chancen im Arbeitsmarkt 2026 zu sichern.

Deutschland, Januar 2026 – In den letzten Monaten hat die Zahl der Entlassungen aufgrund von Restrukturierungen und technologischen Umstellungen in großen Unternehmen deutlich zugenommen. Besonders betroffen sind Führungskräfte aus traditionellen Sektoren wie Automobil, Maschinenbau und Chemie, die von den digitalen Transformationen und den geopolitischen Unsicherheiten stark unter Druck stehen.

Laut dem „PwC Global Workforce Hopes and Fears Survey 2025“ ist der Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte in vielen westlichen Industrienationen dramatisch gestiegen. Dies hat zur Folge, dass immer mehr Führungskräfte aktiv über einen Jobwechsel nachdenken, um ihre Karriere zu sichern und neue Perspektiven zu finden.

Der Arbeitsmarkt 2026: Zunehmende Entlassungen und intensiver Wettbewerb

Der deutsche Arbeitsmarkt ist durch höhere Entlassungsraten und eine wachsende Anzahl an Führungskräften geprägt, die sich nach neuen beruflichen Chancen umsehen müssen. Die IAB-Studie 2025 zeigt, dass die Zahl der Entlassungen besonders in Führungspositionen und im mittleren Management gestiegen ist. Die Anforderungen an Führungskräfte sind heute komplexer als je zuvor, da der digitale Wandel und die steigenden Kosten Unternehmen dazu zwingen, ihre Managementstrukturen neu zu gestalten (IAB, 2025).

Coaching als Schlüssel zur erfolgreichen Positionierung

„Viele unserer Kundinnen und Kunden wissen um ihre fachlichen Qualifikationen – die Herausforderung besteht heute oft vielmehr darin, sich selbst neu zu präsentieren und strategisch zu positionieren“, sagt Jessica Wahl, renommierte Bewerbungscoach und Karriereberaterin. „In einem Bewerbungsprozess, in dem Bewerber auf stark fragmentierten Kanälen konkurrieren, macht eine professionelle Vorbereitung oft den Unterschied zwischen einer Absage und einer Einladung zum Gespräch aus.“ Wahl arbeitet seit Jahren mit Führungskräften und leitenden Angestellten zusammen und betont: „Gerade diejenigen, die ihren Abschied nicht freiwillig geplant haben, profitieren enorm davon, ihre Story klar und glaubwürdig zu kommunizieren.“

Coaching hilft, die Karrierechancen zu maximieren

In einem Arbeitsmarkt, in dem Führungskräfte um die gleiche Stelle konkurrieren, ist eine strategische Positionierung entscheidend. Der LinkedIn Global Talent Trends Report 2025 zeigt, dass professionelles Coaching den entscheidenden Unterschied machen kann, wenn es darum geht, sich von der Konkurrenz abzuheben und attraktive Angebote zu erhalten (LinkedIn, 2025).

Fazit: Coaching als Erfolgsfaktor im Bewerbungsprozess

Vor diesem Hintergrund gewinnen individuelle Bewerbungs- und Karrierecoachings zunehmend an Relevanz. Sie helfen nicht nur, klassische Bewerbungsunterlagen zu optimieren, sondern auch die eigene berufliche Identität neu auszurichten und in einem wettbewerbsintensiven Umfeld sichtbar zu machen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jessica Wahl – Institut für Personal Performance – Coaching Berlin

Jessica Wahl

Taborstr. 17

10997 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-61283123

web ..: https://www.jessicawahl.de

email : Info@JessicaWahl.de

Das Institut für Personal Performance Coaching begleitet seit 20 Jahren Fach- und Führungskräfte sowie Persönlichkeiten in herausfordernden beruflichen Kontexten.

Jessica Wahl, Senior Performance Coach, Atem-, Stimm- und Sprechtherapeutin, und Jörg Tewes, Senior Performance Coach, Dipl. Schauspieler sind international als führende Experten für Rhetorik, Kommunikation und Karriere Coaching bekannt.

Das Coaching findet in einem einzigartigen Ambiente im Herzen von Berlin-Kreuzberg statt: Das Institut befindet sich in einer wunderschönen Kirche, die eine Atmosphäre von Ruhe, Konzentration und Klarheit bietet – ein bewusster Kontrapunkt zur pulsierenden Dynamik der Großstadt.

Der Fokus des Coaching-Ansatzes liegt auf Haltung, Präsenz und nachhaltiger Performance – alles unter realen Bedingungen und mit einem klaren Ziel: Menschen nicht nur fachlich, sondern auch persönlich zu stärken. Besonders wird auf die Entwicklung von Soft Skills, emotionaler Intelligenz und der Fähigkeit zur authentischen Selbstpräsentation Wert gelegt. So werden die Klienten optimal auf die komplexen Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet, die sowohl technisches Wissen als auch ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten erfordern. https://www.jessicawahl.de

Pressekontakt:

Hagen PR

I. Hagen

Taborstr. 17

10997 Berlin

fon ..: 030-61283123

