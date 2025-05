Der erste Eindruck zählt – Warum die Objektaufbereitung beim Verkauf oft entscheidend ist

Oftmals ist der Immobilienkauf eine emotionale Entscheidung. Gezielte Objektaufbereitung lohnt sich, weiß die Immobilienexpertin Midia Korbane, Inhaberin von MK Immobilien GmbH, und verrät Tipps.

Zwischen Bauchgefühl und Verkaufsstrategie: Wie Eigentümer durch einfache Maßnahmen ihre Chancen verbessern

Seelze, 07.05.2025. Beim Immobilienverkauf entscheidet oft der erste Eindruck – und das innerhalb weniger Sekunden. Wer eine Immobilie verkaufen möchte, sollte nicht nur auf Fakten setzen, sondern auch auf Wirkung. Denn viele Kaufentscheidungen werden emotional getroffen. „Eine gezielte Objektaufbereitung kann deshalb den Unterschied machen – ganz ohne große Investitionen“, weiß Midia Korbane, Immobilienexpertin und Inhaberin von MK Immobilien. Sie verrät Wissenswertes aus der Praxis.

1. Online entscheidet der erste Klick

Die meisten Interessenten sehen eine Immobilie heute zuerst online. Die Fotos entscheiden, ob überhaupt ein Termin vereinbart wird. Unaufgeräumte Räume, schlechte Lichtverhältnisse oder persönliche Gegenstände wirken abschreckend – auch wenn die Substanz gut ist.

2. Aufgeräumt verkauft sich besser

Objektaufbereitung bedeutet nicht gleich eine Renovierung. Oft reichen schon Ordnung, neutrale Gestaltung und kleine Ausbesserungen, um Räume heller, größer und einladender wirken zu lassen. Interessenten sollen sich vorstellen können, dort selbst zu wohnen – nicht die Geschichte der bisherigen Bewohner sehen.

3. Kleine Maßnahmen, große Wirkung

Ein frischer Anstrich, klare Raumfunktionen, eine aufgeräumte Terrasse oder saubere Fenster – solche Details signalisieren Pflege und Wert. Wer bereit ist, ein wenig Zeit in die Vorbereitung zu investieren, erhöht seine Chancen auf realistische Angebote und einen schnelleren Verkauf.

4. Professionelle Beratung kann helfen

Nicht jede Immobilie braucht das volle Programm. Aber viele Eigentümer sind sich unsicher, was wirklich notwendig ist. Eine erfahrene Maklerin kann gezielt einschätzen, welche Maßnahmen sinnvoll sind – und was überflüssig wäre. Das spart Geld und sorgt für einen überzeugenden Auftritt ab dem ersten Moment.

„Zusammengefasst lässt sich sagen: Immobilien verkaufen sich nicht nur über Fakten – sondern über Gefühle“, so Midia Korbane. Wer bereit sei, auf die Wirkung seiner Immobilie zu achten, zeige Wertschätzung gegenüber potenziellen Käufern und schaffe Vertrauen. „Die richtige Vorbereitung ist oft der erste Schritt zu einem erfolgreichen und stressfreien Verkauf“, erklärt die erfahrene Expertin abschließend.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MK Immobilien GmbH

Frau Midia Korbane

Hannoversche Straße 5

30926 Seelze

Deutschland

fon ..: 05137 8734000

web ..: http://www.korbane-immobilien.de

email : info@korbane-immobilien.de

Über MK Midia Korbane Immobilien GmbH

Die MK Midia Korbane Immobilien GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Seelze. Gründerin Midia Korbane verfügt über eine kaufmännische Ausbildung und 18 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche, darunter umfassende Expertise im Bauträgergeschäft. Mit über 420 erfolgreich vermittelten Immobilien steht das Unternehmen für kompetente, bankenfähige und marktgerechte Immobilienvermittlung. Der Fokus liegt auf fundierten Bewertungen, professioneller Aufbereitung von Verkaufsunterlagen und einer zielgerichteten Vermarktung – sowohl für Bestandsimmobilien als auch für Neubauprojekte. Als Wahl-Seelzerin bringt Midia Korbane ihre regionale Marktkenntnis gezielt ein und bietet Eigentümern, Käufern und Bauträgern eine seriöse und strategische Begleitung im gesamten Vermittlungsprozess. Ihr regionaler Schwerpunkt liegt in Hannovers Nordwesten und umfasst Seelze, Garbsen, Langenhagen, Wunstorf und Steinhude.



Pressekontakt:

Gesekus.Communication

Frau Marion Döbber

Hintergasse 24

99998 Mühlhausen

fon ..: 03601 813301

email : info@gesekus.com

