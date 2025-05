Expeditions-Kreuzfahrt: Neues Antarktis-Programm 2026/27 von Swan Hellenic

Neue Expeditions-Kreuzfahrten in die Antarktis im Winter 2026/27

Erstmals legt Swan Hellenic zu 24 Expeditions-Kreuzfahrten durch die Antarktis ab. „Sehen, was andere nicht sehen“, getreu dem Motto der Reederei Swan Hellenic dringen »SH Vega« und »SH Diana« in der Saison 2026/27 tiefer in den Antarktischen Zirkel als viele andere Expeditions-Schiffe vor. Dabei bieten die beiden 5-Sterne-Kreuzfahrtschiffe mit hoher Eisklasse einen ausgezeichneten Gästeservice und ein elegant-zurückhaltendes Interieur für nur 152 beziehungsweise 192 Gäste. Gefragt ist das neue Programm bereits jetzt: 60 Prozent der Kapazitäten für die 24 Antarktis-Expeditionen sind vorab gebucht.

· Expeditions-Kreuzfahrten: Erstmals mit Schneeschuh-Wanderungen

Während der Antarktis-Saison 2026/27 bietet Swan Hellenic die Expeditions-Kreuzfahrten ab dem Heimathafen Ushuaia, dem „Ende der Welt“ in Südargentinien, an: Sie führen zur Antarktischen Halbinsel sowie ins selten besuchte Weddellmeer, das berühmt für das reinste Wasser weltweit ist.

· Von Kap zu Kap: Ab Südafrika in die Antarktis und nach Südamerika

Die 20-tägige Reise mit der »SH Diana« von Kapstadt über die abgelegenen Atlantik-Inseln St. Helena, Ascension Island und Tristan da Cunha bis nach Ushuaia ist ein Höhepunkt des neuen Programms.

Eine weitere Besonderheit ist die 13-tägige Expeditions-Kreuzfahrt über die Weihnachts- und Silvesterfeiertage an Bord der »SH Vega« ab und bis Ushuaia.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen neue Antarktis-Kreuzfahrten anbieten können“, erklärt Patrizia Iantorno, Chief Commercial Officer von Swan Hellenic. „Die Expeditions-Kreuzfahrten führen tief ins Weddellmeer und bieten außerdem die Möglichkeit, in der letzten großen Wildnis dieser Erde zu sehen, was andere nicht sehen.“

Reisebeispiel:

»SH Vega«, Kreuzfahrt ab/bis Ushuaia, Abenteuer Weddellmeer, elf Nächte, 26. Januar bis 6. Februar 2027, 14.880 Euro pro Person (Außenkabine), inklusive Verpflegung und 24-Stunden-Roomservice.

Weitere Informationen: www.swanhellenic.com

Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.

