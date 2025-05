Digitale Dörfer Niedersachsen – Smarte Regionen brauchen Digitale Soziale Innovationen

Regionalentwicklungsministerin Wiebke Osigus zeichnet vier Modellkommunen im Projekt Digitale Dörfer Niedersachsen aus

Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle (Landkreis Holzminden), der Flecken Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont), die Stadt Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) und die Gemeinde Zetel (Landkreis Friesland) sind am Dienstag für ihr digitales Engagement durch Niedersachsens Regionalentwicklungsministerin Wiebke Osigus als Modellkommunen im Projekt Digitale Dörfer Niedersachsen ausgezeichnet worden. Das Engagement aller Modellkommunen sowie den Erfolg des Projekts im Dorf und im Bundesland feierten die Gäste und das Projektteam im Anschluss an die Beiratssitzung der Stiftung Digitale Chancen in Berlin.

Ob die Planung und der erfolgreiche Bau eines Storchennests, die Organisation des jährlichen Frühjahrsputzes, ein Lob für den örtlichen Markt oder das Engagement und die Hilfestellung eines Digitalen Dorfhelden: Jede Modellkommune hat eigene Erfolgsgeschichten und zeichnet sich durch Besonderheiten in der Umsetzung aus. Im Flecken Polle nutzen die Menschen den DorfFunk bereits sehr lange – routiniert landen alle Neuigkeiten in der App. Die Gemeinde Zetel ist sehr bemüht und erfolgreich darin, auch ältere Generationen ins digitale Treiben einzubinden. Die Stadt Schneverdingen denkt ihre Ortsteile auf bemerkenswerte Art und Weise mit: Alle Orte wurden nach und nach freigeschaltet, immer mit einer eigenen projektverantwortlichen Kontaktperson, die das Angebot vor Ort bekannt macht und voranbringt. Ähnlich geht auch der Flecken Coppenbrügge vor: Hier wird viel Wert auf persönliches Engagement gelegt und so hat der eigene Digitale Dorfheld großen Anteil am Erfolg der App.

Menschen und ihr persönliches Engagement sind zentral für die Durchführung des Projekts, dessen Ziel es ist, durch digitale Teilhabe mehr Lebensqualität in ländlichen Räumen zu schaffen. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung wurden Schulungen entwickelt. Das Projekt bildete Digitale Dorfheld*innen in Modulen wie „Förderung Demokratischer Werte im Dorf“ und „Fit am Smartphone und Tablet mit dem DorfFunk“ aus.

„Mit der Digitale Dörfer Plattform hat das Niedersächsische Regionalentwicklungsministerium in den letzten drei Jahren den Kommunen eine einfache und sichere Möglichkeit zum digitalen Austausch an die Hand gegeben. Das ‚Dorf in der Hosentasche‘ verbindet die Menschen vor Ort und bringt wichtige Infos direkt zu ihnen aufs Handy – aus Verwaltung, Vereinen, Kirche, Feuerwehr oder von privaten Initiativen. Das stärkt den Dialog und das Gemeinschaftsgefühl auf dem Land. Diese Erfahrungen aus Niedersachsen sind wertvoll für die weitere Entwicklung auf Bundesebene“, sagt Regionalentwicklungsministerin Osigus.

Dr. Carola Croll, wissenschaftliche Leitung im Projekt Digitale Dörfer Niedersachsen, freut sich: „Smarte Regionen brauchen Digitale Soziale Innovationen! Uns macht es viel Spaß, eng mit den Menschen in Niedersachsen zu arbeiten, Kontakte zu pflegen und wir konnten – gemeinsam mit unserem Projektpartner Fraunhofer IESE – die Plattform anhand der Bedarfe der Menschen vor Ort weiterentwickeln. Die kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung hat dazu beigetragen, die ländlichen Regionen in Niedersachsen nachhaltig zu vernetzen, und sie dadurch resilienter und smarter gemacht.“

Die Projektleiterin Rica Willeke ergänzt: „Achtzehn ausgezeichnete Modellkommunen in drei Projektjahren, 88.207 Nutzer*innen im DorfFunk – das kann sich sehen lassen! Es ist toll, was wir gemeinsam erreicht haben, und nun wird ein neues Kapitel aufgeschlagen!“

Da die Fraunhofer Gesellschaft digitale Lösungen nur so lange betreiben darf, wie diese dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienen, hat das Fraunhofer IESE gemeinsam mit zwei weiteren Mitgesellschaftern die Betreibergesellschaft Smartes.Land gegründet. So können die Angebotsfähigkeit, die kontinuierliche Weiterentwicklung und der dauerhafte Betrieb der Plattform auch zukünftig gewährleistet werden. In diesem Zuge wird auch der DorfFunk ein Makeover erhalten: Mit neuem Look und neuen Funktionen – unter anderem auch aus den Bedarfen, die das Projekt in Niedersachsen definiert hat – bietet er eine Chance, neue Wege der ländlichen Entwicklung zu erschließen und Städte und Kommunen in ganz Deutschland enger zusammen zu bringen.

Eine Vielzahl an Gästen aus der Politik aber vor allem Engagierte aus Haupt- und Ehrenamt folgten der Einladung des Projekts nach Berlin in die Niedersächsische Landesvertretung, wo die Auszeichnungsfeier im Rahmen der jährlichen Beiratssitzung der Stiftung Digitale Chancen stattfand.

Die Stiftung Digitale Chancen ist eine gemeinnützige, operativ tätige Stiftung mit Sitz in Berlin; sie erforscht die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung und setzt sich für den chancengleichen Zugang aller Menschen zum Internet ein. Die Stiftung wurde im Januar 2002 von AOL Deutschland und der Universität Bremen mit Sitz in Berlin gegründet. Sie steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sowie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Der Beirat begleitet gemeinsam mit der Stiftung die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung. Unter Berücksichtigung der Bedarfe der verschiedenen vertretenen Zielgruppen setzen die Beiratsorganisationen Maßnahmen für die chancengleiche, digitale Teilhabe aller Menschen um. Dem Stiftungsbeirat gehören 30 bundesweit tätige Organisationen an, die die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln und zur Verwirklichung der Stiftungsziele beitragen.

Zur Auszeichnung der Modellkommunen

Modellkommunen zählen mit ihrem erfolgreichen Einsatz der DorfFunk-App zu den besonders aktiven Kommunen im Einsatz der Digitalen Dörfer Plattform in Niedersachsen. Sie sind die Leuchttürme der aktiven Nutzung des DorfFunks und der LandNews. Für ihr Engagement erhalten sie die technische Ausstattung für einen Digitalen Schaukasten für ihre Kommune. Durch den Digitalen Schaukasten werden Neuigkeiten und Veranstaltungen sichtbar, Menschen erreicht, die sonst nur wenig Kontakt mit der digitalen Welt haben, und ein Ort für die analoge Kommunikation rund um digitale Themen geschaffen.

Über das Projekt

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt Digitale Dörfer Niedersachsen wird von der Stiftung Digitale Chancen und dem Fraunhofer-Institut für experimentelles Software Engineering IESE durchgeführt. Die Digitale Dörfer Plattform unterstützt Kommunen als niedrigschwelliges und datenschutzrechtlich hoch performantes Angebot bei der Digitalisierung in ländlichen Räumen. Über die werbefreie Plattform werden proaktive Kommunikation und direkter Austausch zu vielfältigen Themen (landesweit, regional und lokal) unkompliziert ermöglicht. Die Plattform erreicht eine breite Zielgruppe und spricht sowohl digital affine und potenziell weniger digital affine Menschen an.

In Zeiten, in denen auf internationalen Social-Media-Plattformen die Wahrscheinlichkeit von Fehlinformationen, Hass und Hetze steigt, bietet der DorfFunk eine nachhaltige und demokratische Lösung. Hier stehen Datenschutz, lokale Informationen und Moderation durch die Menschen vor Ort sowie die Betreuung durch das Fraunhofer IESE im Fokus. Für die dreijährige Projektlaufzeit bis 2025 sind die Angebote der Digitale Dörfer Plattform für die teilnehmenden Kommunen aufgrund der Projektförderung durch das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung kostenfrei. Auch nach Ende der Projektlaufzeit bleibt die Digitale Dörfer Plattform deutschlandweit und auch in Niedersachsen erhalten.

Kommunen können das niedrigschwellige non-for-profit Angebot weiterhin kostengünstig nutzen. Wenn ein Vertragsabschluss zustande kommt, zahlt die jeweilige Kommune ab Juli 2025 selbst für die Bereitstellung der digitalen Lösungen. Die Vernetzungsstelle und das Projektteam des Fraunhofer IESE werden diesen Übergangsprozess begleiten.

Digitale Dörfer Niedersachsen: https://www.digitale-doerfer-niedersachsen.de/

Modellkommunen: https://www.digitale-doerfer-niedersachsen.de/netzwerk/modellkommunen/

Digitale Dorfheld’innen: https://www.digitale-doerfer-niedersachsen.de/digitale-dorfheldinnen/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vernetzungsstelle Digitale Dörfer Niedersachsen / Stiftung Digitale Chancen

Frau Kim Kristin Völkner

Weender Straße 76/78

37073 Göttingen

Deutschland

fon ..: +49 (0) 551 – 89021513

web ..: https://www.digitale-chancen.de/

email : niedersachsen@digitale-chancen.de

.

Pressekontakt:

Vernetzungsstelle Digitale Dörfer Niedersachsen / Stiftung Digitale Chancen

Frau Kim Kristin Völkner

Weender Straße 76/78

37073 Göttingen

fon ..: +49 (0) 551 – 89021513

web ..: https://www.digitale-chancen.de/

email : niedersachsen@digitale-chancen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der erste Eindruck zählt – Warum die Objektaufbereitung beim Verkauf oft entscheidend ist Wiener Börsenspezialitäten