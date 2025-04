Der erste Eindruck zählt: Freundliche Mitarbeiter*innen für den Empfang gesucht

Freundliche und engagierte Empfangsmitarbeiter*innen in der Zahnarzt Praxis sind das Aushängeschild jeder Praxis und nehmen entscheidenden Einfluss darauf, ob sich die Patienten gut aufgehoben fühlen.

Ludwigshafen, 22.04.2025 – Auch Quereinsteiger sind als Empfangsmitarbeiter*in willkommen

In einer Zahnarztpraxis tätig zu sein, kann ein sehr befriedigender und beglückender Beruf sein, vor allem für Menschen, die gerne mit Menschen arbeiten und dazu beitragen wollen, Patienten zu helfen und deren Lebensqualität zu verbessern.

Empfangsmitarbeiterin – das Gesicht der Praxis

Eine Tätigkeit als Empfangsmitarbeiterin in einer modernen Zahnarztpraxis ist ein anspruchsvoller Beruf, der sich auch für Quereinsteiger mit Ambitionen anbietet. Zahnmedizinische Stellenangebote zu checken lohnt sich besonders für Personen, die eine neue und anspruchsvolle und krisensichere Herausforderung suchen. Wichtig sind eine gute sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit und Organisationstalent. EDV- und IT-Kenntnisse sollten ebenfalls vorhanden sein. Neben sehr guten Deutschkenntnissen sind Englischkenntnisse oder gerne auch weitere Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil, denn sie erleichtern den Austausch mit internationalen Patienten.

Anspruchsvoll, spannend und krisensicher

Als Empfangsmitarbeiterin erwarten eine täglich abwechslungsreiche und interessante Aufgabe. Dazu gehören der professionelle und freundliche Empfang sowie die Betreuung der Patienten während ihres Aufenthalts in der Zahnarztpraxis. Zum Arbeiten in der Zahnarztpraxis als Empfangsmitarbeiter*in gehören zudem die ständige Aktualisierung und Pflege der Patientendatenbank, die Koordination der Termine mit dem Ärzte- und Assistententeam, die Organisation aller Aufgaben am Empfang, die Abstimmung von Überweisungen sowie die zuverlässige Abwicklung von Bezahlvorgängen. Das Arbeiten in einer Zahnarztpraxis ist jeden Tag eine spannende, sinnstiftende und damit erfüllende Aufgabe.

Die Praxis Prof. Dhom freut sich auch über Quereinsteiger am Empfang

Stellenangebote als Empfangsmitarbeiter*in einer Zahnarztpraxis sind auch für Quereinsteiger aus dem Gesundheitswesen, aus kaufmännischen Berufen und aus der Hotellerie gleichermaßen interessant. Das medizinische Kompetenzzentrum Prof. Dr. Dhom mit insgesamt 5 Standorten in Rheinland-Pfalz ist als Arbeitgeber eine sehr gute Wahl, denn mit den 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Praxen an fünf Standorten stimmen alle Rahmenbedingungen. Die Vergütung und die Karrierechancen in solch einem großen Team sind überdurchschnittlich und auch das Betriebsklima ist ausgezeichnet. Zahlreiche Teamevents über das Jahr gepaart mit Fortbildungen runden den Rahmen ab.

Quereinsteiger, die im Idealfall Erfahrung im Bereich Empfang oder Rezeption haben, erhalten eine individuelle Einarbeitung, bevor sie mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut werden. Die Praxis Prof. Dr. Dhom gibt es seit mehr als 40 Jahren. Das erfahrene und geschätzte Unternehmen für Zahngesundheit wächst stetig und verstärkt sein Team in den Bereichen Zahnmedizin, Prophylaxe, Assistenz für Zahnärzte, Rezeption, Abrechnung und Verwaltung. Die spezielle Webseite der Praxis für Zahnmedizinische Stellenangebote beziehen sich auf Teilzeit- und Vollzeitstellen. Die Praxis Prof. Dr. Dhom bietet beste Arbeitsbedingungen im Schichtsystem, krisensichere Jobs in innovativen und modernen Praxen mit sympathischen Kolleginnen und Kollegen, interessante Perspektiven, Fortbildungs- und Karrierechancen. Voraussetzung für den Job, sind Flexibilität, Freude am Umgang mit Menschen und die Bereitschaft sich in neue Gebiete einzuarbeiten.

Wer sich angesprochen fühlt, und sich das Arbeiten in einer modernen Zahnarztpraxis und in einem freundlichen sowie kompetenten Team gut vorstellen kann, hat jederzeit die Möglichkeit, Kontakt mit der Praxis Prof. Dr. Dhom aufnehmen. Bewerbungen können direkt über den Schnellbewerbungslink online vorgenommen werden. Bewerbungen werden stets vertraulich behandelt.

