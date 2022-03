denta-tec.com, Deutschlands erste Plattform für Zahnarzt:innen-Praxen

Bereits im Januar diesen Jahres startete die deutschlandweit erste Plattform für Zahnärzte*innen – DentaTec – ihren Umbau vom originären Webshop hin zur Plattform. Neben weitreichenden technischen Änderungen wurde die Gestaltung überarbeitet, die Vertriebs- und Online-Marketing-Maßnahmen intensiviert und die Personalstruktur angepasst. „Nachdem The Platform Group (TPG) aus Wiesbaden im letzten Jahr bei uns eingestiegen ist, profitieren wir vor allem von dem erprobten Knowhow und den langjährigen Erfahrungen der uns unterstützenden Kollegen bei der TPG“, so Andreas Storch, seit Januar Mitglied der Geschäftsleitung bei DentaTec und unter anderem verantwortlich für den Portalausbau.

Waren in der Vergangenheit vor allem Investitionsgüter wie Ozongeräte, Winkelstücke und Turbinen die Verkaufsschlager von DentaTec, soll das Produktportfolio massiv um zahlreiche weitere Produkte und Dienstleistungen (Reparaturservice u.w.) erweitert werden. Dazu werden derzeit Händler und Hersteller kontaktiert, die ihre Produkte und Dienstleistungen risikofrei und ohne eigene Investitionen über das DentaTec-Portal verkaufen können. Entgegen anderen Anbietern stellt DentaTec dabei nicht nur die Plattform zur Verfügung und begleitet den Verkauf eines Produktes, sondern kümmert sich auch aktiv um das Marketing, den Kundensupport und die Rechnungslegung. Die teilnehmenden Händler/Hersteller zahlen nur bei Umsätzen eine Verkaufsprovision. Es gibt weder Setup- noch laufende Kosten. Eben risikofreier Mehrumsatz für den Händler/Hersteller.

Mit diesem konzeptionellen Ansatz ist TPG um den Gründer Dr. Dominik Benner bereits in 15 weiteren Branchen aktiv und weitete seine geschäftlichen Tätigkeiten auf die Gesundheitsindustrie aus. Neben einer ersten Zielgruppe, der Zahnärzte*innen, sollen weitere folgen, so Dr. Dominik Benner. Die bisherige Strategie scheint aufzugehen, da bereits schon erste Händler aufgeschaltet werden konnten. „Bis zum Jahresende sind die ersten 50 Händler und Hersteller angebunden“, so Benner.

Die DentaTec Dental-Handel GmbH ist seit 25 Jahren als Online-Händler aktiv und hat sich auf die Beratung, den Verkauf und Versand von Produkten im Dentalbereich spezialisiert. Neben dem Vertrieb von Investitionsgütern wie Ozontherapiegeräte, Winkelstück etc. bietet Denta-Tec seinen Kunden auch einen eigenen Reparaturservice für technische Geräte an. Zukünftig liegt der Fokus im Auf- und Ausbau des Plattform-Geschäfts, den massiven Ausbau der angebotenen Artikel und um den Ausbau der Serviceleistungen.

Das neue Praxisportal DentaTec blickt zurück auf eine über 25-jährige Firmengeschichte. Ursprünglich als klassisches Handelsunternehmen gegründet, werden seit 1996 überwiegend Produkte zum Einsatz in Zahnarztpraxen vertrieben. Mit der Übernahme des Unternehmens durch „The Platform Group“ aus Wiesbaden befindet sich die DentaTec in einem dynamischen Entwicklungsprozess hin zum Online-Portal.

