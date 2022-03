Bee Vectoring Technologies kündigt für 2022 laufende Versuche an Mandeln in Kalifornien an – Krankheits- und Ertragsdaten folgen

Mississauga, Ontario, Kanada und Sacramento, Kalifornien, USA (31. März 2022) – Bee Vectoring Technologies International Inc. (das Unternehmen oder BVT) (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE:BEE) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen in der Anbausaison 2022 zehn Mandelversuche durchführt, die während der Mandelblüte (Mitte Februar bis Mitte März) begonnen haben und bis zur Ernte im Herbst andauern werden. Die Versuchsstandorte sind über das gesamte kalifornische Central Valley verteilt und befinden sich unter anderem in Bakersville, in der Region Fresno sowie in Nordkalifornien. BVT führt heuer bereits das zweite Jahr Versuche an Mandeln durch, da die Farmer für den Wirksamkeitsnachweis mehrjährige Daten unter örtlichen Rahmenbedingungen benötigen.

Der kalifornische Mandelmarkt ist für BVT wegen seines enormen Marktpotenzials von großer Bedeutung. Man geht davon aus, dass die Bestäubung von Mandeln in Kalifornien das größte einzelne Bestäubungsereignis weltweit darstellt. Mit einem Marktwert von über 6 Milliarden US-Dollar(1) sind Mandeln in Kalifornien mit über 1,2 Millionen(2) Acres Anbaufläche die größte Kulturpflanze des Bundesstaates abseits der Milchwirtschaft. Der Anbau von Mandeln ist ein lukratives Geschäft und die Branche hat sich wichtige Nachhaltigkeitsziele gesetzt: Das Almond Board of California verpflichtet sich, den Einsatz von umweltfreundlichen Schädlingsbekämpfungsmitteln bis zum Jahr 2025 um 25 % zu steigern.

Derzeit sind vier F&E-Versuche im Laufen, in denen weiteres Datenmaterial über Krankheiten und Nussfäule gesammelt und die Qualität des Nussmehls bestimmt werden soll. Im Rahmen von vier Erzeugerdemonstrationen werden Daten zum Ernteertrag und zur Qualität des Nussmehls ermittelt, um in der ersten Phase des Annahmezyklus im Verkauf bei Neukunden den Farmern die Bewertung von BVT zu ermöglichen. Einige der Versuche werden mit großen und einflussreichen Unternehmen im Mandelanbau durchgeführt. In den acht Versuchen werden vier Mandelsorten mit dem von BVT entwickelten biologischen Fungizid Vectorite mit CR-7 (Clonostachys rosea CR-7) behandelt, das über Bienen ausgebracht wird (Bee Vectoring).

Zwei weitere Sprühversuche werden in Zusammenarbeit mit dem Department of Microbiology and Plant Pathology der University of California durchgeführt. CR-7 wird nun schon das zweite Jahr in das Forschungsprogramm integriert. Es wird auf Mandelbäume zur Blütezeit gesprüht, um die Effektivität der Bekämpfung von Braunfäule und Blütenbrand (Monilinia laxa) und von Mantelfäule (Botrytis cinerea) zu bewerten.

Bei den Mandelversuchen im letzten Jahr handelte es sich um erste Versuche zum Wirksamkeitsnachweis, die bereits kurz nach der Erteilung der behördlichen Zulassung an BVT in Kalifornien im Januar 2021 durchgeführt wurden, erläutert Ian Collinson, Sales Manager von BVT. Trotz der Trockenheit im vergangenen Jahr, die nur eine begrenzte Datenmenge ermöglichte, gab es positive Rückmeldungen sowohl von Forschern als auch von Farmern, die das Versuchsprogramm 2022 unterstützt haben.

Das Präzisionslandwirtschaftssystem von BVT hilft den Farmern, ihre Ziele zu erreichen. Die Versuche im Jahr 2022 werden den Bekanntheitsgrad von BVT steigern und den Nachweis liefern, dass die BVT-Technologie wichtige Pilzerreger in Mandeln auf eine Weise bekämpft, die mit den Zielen des Almond Board vereinbar ist.

Die kalifornischen Mandeln werden jedes Jahr von über 2 Millionen(3) Bienenvölkern bestäubt, weiß Herr Collinson. Eine Nuss wächst nur, wenn eine Biene eine Blüte bestäubt hat. Warum sollten die Bienen also nicht die doppelte Arbeit leisten – und biologische Fungizide zu den Blüten tragen? BVT und Mandeln passen gut zusammen – und der kalifornische Markt ist eine Riesenchance für das Unternehmen.

Damit die Versuche verwertbar sind, muss die Krankheit auch vorhanden sein. Das ist allerdings nicht jedes Jahr der Fall, insbesondere nicht in trockenen und windigen Perioden. Für den Nachweis der Wirksamkeit der Krankheitsbekämpfung können unter Umständen mehrere Perioden und mehrere Standorte erforderlich sein. Zumindest werden die gesammelten Ertragsdaten äußerst wertvoll sein, um den Verkaufsprozess mit den Mandelfarmern einzuleiten.

In diesem zweiten Jahr haben wir die Anzahl der Versuche verdoppelt und weitere Geschäftsbeziehungen zu wichtigen Erzeugern und Influencern der Mandelindustrie aufgebaut, erklärt Herr Collinson. Jetzt, wo die Blütezeit vorüber ist, warten wir darauf, dass sich die Ernte auf den Bäumen entwickelt. In einem Monat werden wir Krankheitsanalysen durchführen. Wenn dann im Oktober geerntet wird, werden wir entsprechende Daten über die Ernte und die Nachernte einholen.

(1)(2) Quelle: Mandel-Almanach des Almond Board of California

(3) Quelle: Goodrich, Brittney (6. Januar 2020). 2020 Almond Pollination Market: Economic Outlook and Other Considerations.

Über Bee Vectoring Technologies International Inc

Das Agrartechnikunternehmen BVT ist ein sogenannter Marktdisruptor, der mit einer bedeutenden globalen Marktchance im 240 Milliarden Dollar schweren Pflanzenschutz- und Düngemittelmarkt punkten kann. BVT ist Vorreiter eines natürlichen Präzisionslandwirtschaftssystems, das chemische Pestizide und übermäßige Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln ersetzt, indem es für Kulturpflanzen biologische Alternativmethoden zu Pestiziden entwickelt und kommerziell gezüchtete Bienen einsetzt. Die preisgekrönte Technologie von BVT, das sogenannte Präzisionsvektoring, ist für Bienen völlig unschädlich und bietet die Möglichkeit, winzige Mengen natürlich gewonnener Pestizide (sogenannte Biologika) direkt auf die Blüten zu bringen, wodurch ein besserer Pflanzenschutz und höhere Ernteerträge als mit herkömmlichen chemischen Pestiziden erzielt werden. So wird auch die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt verbessert. Derzeit verfügt BVT über mehr als 65 erteilte Patente, mehr als 35 Patentanmeldungen in allen wichtigen Agrarländern weltweit sowie eine bei der US-Umweltschutzbehörde EPA eingebrachte Registrierung seines Produkts Vectorite mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) für den Verkauf als registriertes biologisches Fungizid für den Einsatz bei den gekennzeichneten Kulturen.

Weitere Informationen können über die Website des Unternehmens unter www.beevt.com abgerufen werden. Für regelmäßige News Updates tragen Sie sich bitte in die Mailingliste des Unternehmens unter www.beevt.com/newsletter ein.

Unternehmenskontakt

Ashish Malik, President & CEO

info@beevt.com

Kontakt für Anleger:

Babak Pedram, Investor Relations

Virtus Advisory Group

Tel: 416-995-8651

bpedram@virtusadvisory.com

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Die Wörter können, würden, könnten, sollten, potenziell, werden, ersuchen, beabsichtigen, planen, rechnen mit, glauben, schätzen, erwarten jährliches Umsatzpotenzial und ähnliche Ausdrücke in Bezug auf das Unternehmen dienen der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Informationen. Alle Aussagen, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Dazu gehören Anbauflächen, der Verkaufspreis wettbewerbsfähiger chemischer Pestizide und das Wechselkursverhältnis des US-Dollar zum kanadischen Dollar. Bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen wurden wesentliche Faktoren oder Annahmen zugrunde gelegt. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten. Diese Faktoren beinhalten Gesetzesänderungen; Wettbewerb; Rechtsstreitigkeiten; die Fähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen und Geschäftschancen zu verfolgen; die Lage der Kapitalmärkte; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Ressourcen für die Geschäftstätigkeit; neue Technologien; die Fähigkeit, geistige Eigentumsrechte zu schützen; die Fähigkeit, Patentschutz für Produkte zu erlangen; Ansprüche Dritter wegen Verletzung von geistigen Eigentumsrechten; regulatorische Änderungen, die die Produkte betreffen; gescheiterte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten; die Fähigkeit, Rentabilität zu erreichen und zu erhalten; die Abhängigkeit von geschäftlichen und technischen Experten; die Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit und das Wachstum effektiv zu steuern; die Aufnahme von Schulden; die Verwässerung bestehender Wertpapiere; die Volatilität von öffentlich gehandelten Wertpapieren; potenzielle Interessenskonflikte; die Unwahrscheinlichkeit von Dividendenzahlungen; die potenziellen Kosten, die sich aus der Verteidigung gegen Ansprüche von Dritten wegen Verletzung von geistigen Eigentumsrechten ergeben; die Fähigkeit, Beziehungen mit Herstellern und Käufern aufzubauen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage sowie jene Risikofaktoren, auf die im Filing Statement des Unternehmens vom 14. August 2020, das bei der CSE und den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten kanadischen Provinzen eingereicht wurde und auf www.sedar.com abgerufen werden kann, eingegangen oder Bezug genommen wird. Sollte sich ein Faktor auf unerwartete Weise auf das Unternehmen auswirken oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gänze ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keinerlei Verantwortung für die Genauigkeit oder Vollständigkeit solcher zukunftsgerichteten Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu bearbeiten, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen vorgeschrieben. Alle Angaben verstehen sich in kanadischen Dollar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

