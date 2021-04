blueShepherd GmbH launcht weltweit die erste Self-Service-Plattform für Voice Marketing

Eine innovative Self-Service-Plattform für Voice Marketing Kampagnen

Voice Marketing gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Nutzungszahlen zeigen wachsende Akzeptanz von Sprachassistenten zu Hause und unterwegs. Um der gestiegenen Nachfrage nach Voice-Marketing-Dienstleistungen Rechnung zu tragen, bietet blueShepherd unter der Marke THE VOICE MARKETER (www.thevoicemarketer.com) die weltweit erste Self-Service-Plattform für Voice Marketing an. Mit der Plattform können Werbetreibende, Agenturen und Vermarkter innerhalb von wenigen Minuten eigene Voice Marketing Kampagnen erstellen.

Die Self-Service-Plattform ermöglicht verschiedene Kampagnentypen:

* Daily Wins steuert Gewinnspiel und Sweepstakes Kampagnen.

* Daily Samples ist ideal für die Bewerbung von Produktproben, Produkttests oder Freebies.

* Daily Bargain ist perfekt für Sonderangebote, aktuelle Deals und Schnäppchen.

* Daily Checks bietet einen eigenen Firmeneintrag und die Möglichkeit Social Media Links zu kommunizieren.

Daily Bargain und Daily Checks laufen als Performance Model. Kosten entstehen nur bei einer Aktion. Das führt zu vergleichsweise günstigeren Akquisitionskosten (CPA) als bei Google Ads oder Facebook. Daily Wins und Daily Samples laufen als Fixpreis-Basis. Je mehr Leads die Advertiser generieren, desto geringer sind die Kosten pro Lead (CPL).

Einfache Bedienbarkeit der Plattform im Fokus

Die Self-Service-Plattform ist sehr einfach auf Deutsch oder Englisch zu bedienen. Es ist kein technisches Know-how oder Vorwissen über Sprachassistenten nötig. Werbetreibende müssen sich einmalig registrieren und können dann sofort die erste Kampagne erstellen. Die Möglichkeit Kampagnen auf PLZ-Ebene auszusteuern, ist für Unternehmen eine einfache Möglichkeit neue Kunden zu gewinnen.

Kunden profitieren von schneller Reaktionszeit, besserer Performance und weniger Kosten

Für Werbetreibende hat das Voice Marketing mehrere entscheidende Vorteile: Voice Marketing ist eine klassische Pull-Marketing-Maßnahme. Die Kampagnen werden nur user-initiiert geliefert und performen damit deutlich besser als Push-Marketing-Maßnahmen. Daher sind die Kosten für die Lead-Generierung und User Interaktion deutlich geringer als bei vergleichbaren Kampagnen über Google Ads oder Facebook. Für Voice Marketing Kampagnen ist kein separates Werbemittel nötig. Das spart Zeit und Geld und bringt Werbetreibenden den großen Vorteil, dass sie Kampagnen auch ganz schnell ad hoc schalten können, wenn sie es möchten.

„Mit zunehmender Nutzung von Sprachassistenten und deren Bedeutung in der Customer Journey ist es umso wichtiger für Marketing-Entscheider die eigene Komfortzone zu verlassen, neue Wege zu gehen und Vertriebsmaßnahmen durch Voice Marketing zu stärken. Besonders durch die Kraft des Pull Marketing können Kosten bei Voice Kampagnen massiv gesenkt werden.“ erklärt Mandar Ambekar, Geschäftsführer und Gründer von blueSheperd.

Attraktive Sonderangebote für Neukunden

Die thevoicemarketer.com Plattform ist in Deutschland bereits live. In Kürze folgt der Launch in Indien, USA, Australien, UK und Kanada. Bis Ende Oktober 2021 gibt es für Neukunden Sonderkonditionen. Schnell sein lohnt sich: Die ersten 70 Kunden bekommen 70% Rabatt auf alle Kampagnen bis Ende des Jahres. Außerdem gibt es ein Reseller Modell für Agenturen mit bis zu 30% Provision.

Über die blueShepherd GmbH

Die blueShepherd GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Spezialist für Voice Marketing, Search und Digital Media-Tech. Mit innovativen Lösungen für (New) Digital Media & Marketing helfen Sie Werbetreibenden sowie Agenturen, Vermarktern, Medienhäusern und Pitch Beratern. Der Inhaber Mandar Ambekar ist langjähriger und leidenschaftlicher Digital Media Experte mit Fokus auf „New Digital“ und Gastdozent an verschiedenen Hochschulen in Hamburg und Berlin.

Neben den Marketing-Lösungen bietet blueShepherd auch aktive Unterstützung in allen Fragen rund um Sprachassistenten, deren Funktionsweise und die Kampagnenerstellung: Von individuellen Workshops bis hin zu Managed Services für Kunden mit vielen Filialen oder mehreren Marken ist alles denkbar.

