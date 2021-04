Blackhawk Growth verzeichnet Quartalsumsatzrekord in Höhe von 1.341.000 CAD – Steigerung von 58 Prozent im Vergleich zum Vorquartal

Vancouver (British Columbia), den 26. April 2021 – Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR, Frankfurt: 0JJ, US-OTC: BLRZF) (das Unternehmen) freut sich, für die drei Monate zum 31. März 2021 einen untestierten Bruttoumsatz in Höhe von rund 1.341.000 CAD bekannt zu geben. Dies entspricht einer Steigerung von 58 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Quartal, das am 31. Dezember 2020 endete. Blackhawk konzentriert sich bei seinen Portfoliounternehmen weiterhin auf die Umsetzung ihrer Geschäftspläne.

Für die drei Monate, die am 31. März 2021 endeten, meldete die 100%ige Tochtergesellschaft Noble Line untestierte Bruttoeinnahmen in Höhe von 731.740 CAD, einschließlich eines monatlichen Rekordumsatzes von über 300.000 CAD im Januar. Der vierteljährliche Umsatz ist im Vergleich zum Vorquartal um über 90 Prozent gestiegen. Die Bruttomarge von 432.000 CAD für den Dreimonatszeitraum ist mit rund 74 Prozent weiterhin sehr stark.

Die 100%ige Tochtergesellschaft Sac Pharma verzeichnet ebenfalls weiterhin beachtliche Ergebnisse mit einem untestierten Bruttoumsatz in Höhe von 609.000 CAD für die drei Monate zum 31. März 2021. Der vierteljährliche Umsatz ist im Vergleich zum Vorquartal um über 50 Prozent gestiegen. Die Bruttomarge von 526.000 CAD im selben Zeitraum konnte weiter gesteigert werden und belief sich im aktuell gemeldeten Quartal auf rund 87 Prozent.

In dem am 31. März 2021 zu Ende gegangenen Quartal kamen die anderen Portfoliogesellschaften von Blackhawk – Spaced Food, NuWave Foods und Trip Pharma – der Generierung ihrer ersten Umsätze näher und es ist davon auszugehen, dass alle diese Tochterunternehmen im laufenden Geschäftsquartal Umsätze generieren werden.

Darüber hinaus wird die kürzlich gemeldete potenzielle Übernahme von Terp Wholesale LLC, die das Unternehmen im laufenden Quartal abzuschließen plant, das Portfolio um ein zusätzliches umsatzstarkes Unternehmen erweitern.

Wir sind mit der Entwicklung unserer Portfoliogesellschaften im vergangenen Quartal sehr zufrieden, sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. Unsere Managementteams haben eine bemerkenswerte Arbeit geleistet, um diese Geschäfte weiterzuentwickeln, und die Aussichten für jedes einzelne von ihnen waren niemals besser. Wir freuen uns darauf, diese Teams zu unterstützen und weiterhin einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Zahlen zu den vom Unternehmen erzielten Umsätzen und Margen nicht testiert wurden und auf Berechnungen des Managements beruhen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten von den in dieser Pressemitteilung gemeldeten abweichen, sobald diese Zahlen testiert wurden.

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Industrie sowohl in Kanada als auch in den USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehört SAC Pharma, Trip Pharma (LeichtMind Clinics), Noble Hemp, Spaced Food und NuWave Foods.

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte beteiligen Sich sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: t.me/Blackhawkgrowth oder besuchen Sie uns online unter www.blackhawkgrowth.com.

