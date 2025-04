Silberbedarf wächst

Am Ostermontag ist Papst Franziskus verstorben, dies könnte zur Prägung neuer Münzen führen.

Münzen und Medaillen der Päpste gibt der Vatikan seit Jahrhunderten heraus. Auch sogar eine erste viereckige Silbermünze wurde 2021 vom Vatikan geprägt. Allerdings dürften die möglicherweise durch das Ableben des Papstes verursachten neuen Münzprägungen den Silberbedarf weltweit nicht sonderlich anheizen. Es ist der Wandel zu einer grüneren Wirtschaft, der Sektor der Unterhaltungselektronik, der Photovoltaikbereich im Besonderen oder die Elektromobilität, die die Silbernachfrage ankurbeln. Im vergangenen Jahr stieg die Silbernachfrage aus der Industrie laut dem World Silver Survey um vier Prozent und erreichte wieder einmal einen neuen Rekordwert. Es herrscht ein strukturelles Marktdefizit, das fast 150 Millionen Unzen in 2024 betrug. Das Defizit an Silber zwischen 2021 und 2024 belief sich auf zirka 678 Millionen Unzen, also so viel wie in 2024 im Lauf von zehn Monaten aus den Minen kam.

Ein Markt, der ebenfalls wächst, ist der Markt für Silbernanopartikel. Er belief sich 2024 noch auf 2,86 Milliarden US-Dollar und soll bis 2034 auf 5,84 Milliarden US-Dollar anwachsen, damit jährlich um rund 7,4 Prozent. Angetrieben wird dieser Markt durch den steigenden Bedarf nach antimikrobiellen Wirkstoffen. Diese Nachfrage kommt nicht nur aus dem Gesundheitswesen, sondern auch aus der Elektronik und aus der Textilindustrie. Auch Innovationen in den Produktionstechniken für Nanopartikel schafften neue Anwendungen, die auch umweltfreundlicher und nachhaltiger sind. Die Silbernanotechnologie findet Anwendung in der Kosmetik- und der Körperpflegeindustrie und auch in der Landwirtschaft (Pflanzenschutz und -verbesserung). Jedenfalls ist Silber ein gefragtes Edelmetall in vielen Bereichen und Anleger sollten einen Blick auf Bergbauunternehmen mit Silber nicht vergessen.

MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – besitzt eine Beteiligung an dem erfolgreichen Silber und Gold produzierenden Juanicipio Silbermine in Mexiko im Fresnillo Trend. Die Ausbeuten sind zuverlässig und die Gehalte konstant hoch.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – ist ein mittelgroßer Edelmetallproduzent und besitzt Projekte in Mexiko, in Nevada und in Chile. In 2025 sollen geschätzte 4,5 bis 5,2 Millionen Unzen Silber sowie 30.500 bis 34.000 Unzen Gold produziert werden. Das Terronera-Projekt nähert sich der Fertigstellung.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

