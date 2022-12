„Eine fachkundige Immobilienbewertung ist für einen erfolgreichen Verkauf entscheidend“

Die Makler von Stielke Immobilien aus Erlangen beziffern für Eigentümer einen angemessenen Preis

Möchten Eigentümer beim Wohnungsverkauf, Hausverkauf, Grundstücksverkauf oder Mehrfamilienhausverkauf einen angemessenen Preis erzielen, sollten sie vorab eine professionelle Wertermittlung durchführen lassen. Dieser Auffassung ist Alina Stielke, studierte BWL-Immobilienwirtschafterin bei Stielke Immobilien.

„Ein zu hoher Preis führt dazu, dass sich Kaufinteressenten nach günstigeren Vergleichsobjekten umsehen“, weiß die Immobilienmaklerin aus Erlangen, „ein zu niedriger Preis lässt dagegen versteckte Mängel vermuten“. Im schlechtesten Fall führt ein falsch bezifferter Preis dazu, dass die Immobilie lange am Immobilienmarkt verweilt und an Wert verliert.

„Vor dem Verkauf sollten Eigentümer den Wert deswegen von einem Experten ermitteln lassen“, so Alina Stielke. Dieser prüft zahlreiche Faktoren wie die Ausstattung, die Lage und den Zustand des Objekts. Mithilfe des Vergleichswert-, Sachwert- oder Ertragswertverfahrens legt er dann einen marktgerechten Preis fest. „Kaufinteressenten informieren sich über die aktuellen Immobilienpreise und sind daher in der Regel bereit dazu, diesen zu zahlen“, so die Immobilienmaklerin.

„Eine fachkundige Immobilienbewertung ist für einen erfolgreichen Verkauf entscheidend und führt letztlich zu einer schnelleren Vermittlung“, ist sich Alina Stielke sicher. Verkauft ein Eigentümer seine Immobilie mithilfe der Makler aus Erlangen, führt die Schwesterfirma Stielke & Kollegen die professionelle Immobilienbewertung durch.

Neben der Immobilienbewertung über die Schwesterfirma führen die Makler von Stielke Immobilien auch alle anderen für den Verkaufsprozess relevanten Schritte wie die Kaufinteressentensuche, die Vermarktung und die Immobilienübergabe kompetent durch.

