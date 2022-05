Immobilienbewertung vor jedem Verkauf nutzen

Eigentümer profitieren von der Expertise der Makler von Rauch Immobilien aus Düsseldorf

Bevor Eigentümer ihr Haus, ihre Wohnung, ihr Mehrfamilienhaus oder ihr Grundstück verkaufen, sollten sie den Wert von einem Experten ermitteln lassen. Dieser Auffassung ist Mathias Rauch. Der Inhaber von Rauch Immobilien aus Düsseldorf ist sich sicher: „Fehler, die sich wertmindernd auswirken können, werden so von Anfang an vermieden.“ Er und seine Kollegen führen daher vor jedem Immobilienverkauf eine professionelle Wertermittlung durch.

Zu hohe oder zu niedrige Angebotspreise bei Immobilien können sich wertmindernd auswirken. „Bewirbt ein Eigentümer seine Immobilie mit einem völlig überzogenen Angebotspreis, werden Kaufinteressenten sich nach günstigeren Vergleichsobjekten umsehen“, weiß Mathias Rauch, „schließlich haben sich die meisten gut darüber informiert, welche Preise in Düsseldorf sowie in der Umgebung gezahlt werden müssen“. Ein zu günstiger Angebotspreis könne sich aber ebenfalls wertmindernd auswirken. „Gegebenenfalls führen Kaufinteressenten den günstigen Angebotspreis auf Mängel am Objekt zurück und vereinbaren daher keinen Besichtigungstermin“, so der Inhaber von Rauch Immobilien.

Damit das nicht passiert und die Immobilie unter optimalen Voraussetzungen vermarktet werden kann, führen Mathias Rauch und seine Kollegen vor jedem Verkauf eine professionelle Immobilienbewertung nach den Vorgaben der Wertermittlungsrichtlinie (WertR 2021) durch. Die Makler ermitteln mithilfe des Sachwertverfahrens, des Ertragswertverfahrens und des Vergleichswertverfahrens persönlich den tatsächlichen Marktwert (Verkehrswert) der Immobilie.

Nachdem die Immobilienmakler den Marktwert ermittelt haben und die Beauftragung erfolgt ist, starten sie mit der Vermarktung. Dazu stellen sie unter anderem die Verkaufsdokumente zusammen, fertigen Objektsfotos an und erstellen einen virtuellen 360-Grad-Rundgang. Danach erfolgt eine nicht-öffentliche Vermarktung an einen ausgewählten Interessentenpool. Auf dieses besondere Konzept setzen die Immobilienmakler von Rauch Immobilien, um noch schneller Verkäufer mit den passenden Kaufinteressenten zusammenzubringen. Sagt einem Kaufinteressenten die Immobilie zu, übernehmen die Makler die Preisverhandlungen. Besteht bei diesen ebenfalls Einigkeit, veranlassen sie alles, was zu einem erfolgreichen Abschluss des Immobiliengeschäfts führt.

Möchten Eigentümer ihre Immobilie verkaufen, können sie sich kostenlos und unverbindlich von den Maklern aus Düsseldorf unter 0211 – 9425 3922 beraten lassen.

Weitere Informationen, auch zu Immobilie verkaufen Düsseldorf, Haus verkaufen Düsseldorf und mehr, gibt es auf https://www.rauch-immo.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rauch Immobilien

Herr Mathias Rauch

Fritz-Vomfelde-Straße 34

40547 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211 / 94 25 39-22

fax ..: 0211 / 94 25 39-23

web ..: https://www.rauch-immo.de

email : hallo@rauch-immo.de

Das Unternehmen Rauch Immobilien mit Sitz in der Fritz-Vomfelde-Straße 34 in Düsseldorf hat sich auf die Vermittlung von wohnwirtschaftlichen Immobilien in Düsseldorf sowie in der Umgebung spezialisiert. Rauch Immobilien wurde 1961 von Adolf Rauch gegründet, später folgte ihm sein Sohn Gerd-W. Rauch. Mittlerweile führt Mathias Rauch das Unternehmen in Düsseldorf in der dritten Generation. Dem Familienunternehmen ist es wichtig, unabhängig sowie weisungsfrei zu arbeiten und weder Banken- noch Konzernstrukturen zu unterstehen.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 02147079011

web ..: https://www.wavepoint.de/

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kupfer – ein Metall mit besten Zukunftsaussichten