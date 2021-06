Christian Fischer – Ihr Spezialist für die Immobilienbewertung in Thüringen

Der Sachverständige ist Ansprechpartner für Immobilienbewertungen von bebauten und unbebauten Grundstücken in Thüringen. Bei Bedarf besteht auch die Möglichkeit Bundesweit tätig zu werden.

Sie suchen einen qualifizierten, erfahrenen und kompetenten Immobiliensachverständigen für die Bewertung Ihrer Immobilie? Der zertifizierte Sachverständige Christian Fischer bewertet ihre Immobilie egal ob Wohnimmobilie, Gewerbeimmobilie, Sonderimmobilie oder auch unbebautes Grundstück. Die Immobilienbewertung erfolgt gem. § 194 BauGB und wird jeden Bewertungsanlass gerecht. Gründe für die Notwendigkeit einer Immobilienbewertung gibt es schließlich viele. Die häufigsten sind die üblichen Kauf- und Verkaufsprozesse, aber auch Spezialthemen wie Scheidungen, Erbschaften und die Bewertung für steuerliche Belange (wie Unternehmensübergabe/-aufgabe, Erbschaftssteuer, etc.) sind Gegenstand einer Bewertung. Nicht selten ist es auch das Interesse der Eigentümer den Marktwert ihrer Immobilie zu kennen. Darüber hinaus bietet der Immobiliensachverständige Christian Fischer Kurzgutachten/Marktwertermittlungen, die Bewertung von Belastungen und Rechten an Grundstücken, Beratungen beim Immobilienkauf, Immobilien-/Marktanalysen und die Ermittlung von Mietpreisen an. Als besondere Leistung besteht die Möglichkeit, dass der Gutachter für sie alle erforderlichen Unterlagen für die Immobilienbewertung einholt. Das erspart den Auftraggeber viel Zeit, Arbeit und Nerven. Jede Immobilienbewertung erfolgt selbstverständlich unparteiisch, weisungsfrei, unabhängig und gewissenhaft. Das Honorar wird in gemeinsamer Abstimmung und in Anlehnung an die von den Sachverständigen Verbänden veröffentlichten Honorartabellen festgelegt. Um jedoch den Anforderungen an ein Gutachten gerecht zu werden, wird bei jeder Anfrage gemeinsam mit dem Auftraggeber objektiv, transparent und marktgerecht ein Pauschalhonorar vereinbart. Der Immobiliensachverständige bietet seine Leistung vorwiegend im Raum Erfurt, Arnstadt, Weimar, Jena, Gera, Eisenach, Mühlhausen und im Gesamtraum Thüringen an. Auf Anfrage sind auch Bundesweite Immobilienbewertungen möglich. Sollten Sie also auf Sachverstand, Marktkenntnis und Erfahrung Wert legen, dann ist der Sachverständige für bebaute und unbebaute Grundstücke – Christian Fischer der richtige Ansprechpartner.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sachverständiger für Immobilienbewertung Christian Fischer

Herr Christian Fischer

Lange Gasse 1

99334 Amt Wachsenburg

Deutschland

fon ..: 0172/7078516

web ..: http://www.wertgutachten-fischer.de

email : info@wertgutachten-fischer.de

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

