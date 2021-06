Ein Spezialist für Bürobedarf

Die D+P Büropartner GmbH aus Bonn stattet B2B-Kunden mit hochwertigem Material aus

Ob Bürobedarf, Verpackungen, Versand, Drucksachen oder Werbemittel – die D+P Büropartner GmbH liefert Unternehmen alles, was sie für ihre Arbeit benötigen. Dabei setzt D+P Büropartner unter anderem auf innovative Lösungen, Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit. Außerdem werden die B2B-Kunden persönlich beraten.

Wie viele Stifte benötigen die Mitarbeiter eines Unternehmens pro Monat? Wie viel Kopierpapier wird in einem Monat verbraucht? Mit welchen Drucksachen werden Kunden auf ein Unternehmen aufmerksam? Christian Eckhardt, Geschäftsführer der D+P Büropartner GmbH, ermittelt die Antworten auf all diese Fragen und unterbreitet Unternehmen danach ein passendes Angebot. „Neben den klassischen Materialien bieten wir auch spezielle Materialien an, zum Beispiel für Anwaltskanzleien. Anwälte benötigen oftmals Vorlagen für Besprechungsvermerke, Begleitnotizen sowie Terminzettel“, erklärt Christian Eckhardt.

Darüber hinaus liefert die D+P Büropartner GmbH innovative Versandverpackungen mit Selbstklebung mit Aufreißfaden. Durch diese kann sich der Versender das Anbringen eines Klebebandes sparen. Zudem werden auch höhenverstellbare Verpackungen angeboten, in denen verschiedene Güter verpackt werden können. „Bei unserer Arbeit setzen wir aber nicht nur auf Innnovation, sondern auch auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz“, sagt Christian Eckhardt, „so können fast alle unsere Wellpapp-Verpackungen in der Papiertonnen entsorgt und recycelt werden“.

Unternehmen mit Sitz im Großraum Köln/Bonn profitieren neben hochwertigen Materialien noch von weiteren Vorteilen: Die Mitarbeiter des hauseigene Lieferservices der D+P Büropartner GmbH liefern die bestellten Waren auf Wunsch bis an den Arbeitsplatz und räumen sie sogar ins Regal. Außerdem können Waren vom Bonner Distributionsstützpunkt aus zeitnah versendet werden.

Unternehmen, die Bürobedarf haben oder die sich über Verpackungen, Versand, Drucksachen oder Werbemittel informieren möchten, können unter der Rufnummer 0228 – 97 27 82-0 einen Termin für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren. Die Mitarbeiter der D+P Büropartner GmbH sind montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 15.30 Uhr zu erreichen.

Mehr Informationen zum Thema oder auch zu Bürobedarf Bonn, Büroartikel Bonn und mehr gibt es auf https://bonnpapier.de/.

Die D+P Büropartner GmbH mit Sitz in Bonn hat sich auf die Geschäftsfelder Bürobedarf, Drucksachen, Verpackungen, Versand und Werbemittel für Unternehmen, Industrie und Handel spezialisiert. In einem Onlineshop können B2B-Kunden aus über 20.000 Produkten für den täglichen Büro- und Betriebsbedarf auswählen. Gerne beraten die Außendienstmitarbeiter der D+P Büropartner GmbH ihre Kunden auch persönlich. Schwerpunkt des seit über zehn Jahren tätigen Unternehmens ist der Handel mit Kopierpapieren, Briefhüllen und Versandtaschen, Versandverpackungen sowie klassischen Geschäftsdrucksachen.

