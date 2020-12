Ihr Spezialist für Barcode Etiketten, RFID Tags und Sicherheitsdruck

Sie sind auf der Suche nach einem Spezialist für Barcode Etiketten, RFID Tags oder Sicherheitsdruck? Die Plöckl Media Group aus Pfaffenhofen ist Ihr Partner in Sachen professionelle Kennzeichnung.

Wir von der Plöckl Media Group haben den betrieblichen Schwerpunkt auf RFID Labels, Barcode Etiketten sowie Security Printing (Sicherheitsdruck) gelegt und weisen in den genannten Bereichen langjährige Expertise auf. Um Ihr Produkt von anderen unterscheidbar und zu jeder Zeit auffindbar zu machen, stehen wir Ihnen auch in dieser schweren Zeit zur Verfügung. Wir arbeiten zuverlässig und haben einen hohen Anspruch an unsere Arbeit.

Trifft das auch auf Sie als Hersteller und Unternehmer zu, so treten Sie mit uns in Kontakt. Wir finden gemeinsam eine Lösung für Ihre Waren. Diskretion und Zuverlässigkeit gehören zu unseren Kernkompetenzen. Erfahren Sie im folgenden mehr über uns und unsere Leistungen.

Mit diesen Produkten statten wir Ihre Waren aus

Im Laufe der Zeit hat sich unser Portfolio hinsichtlich der RFID Labels, Barcode Etiketten und Siegel stetig erweitert. So bieten wir Ihnen für Ihre Produkte genau den richtigen Aufdruck. Je nach Anwendungsbereich bietet es sich beispielsweise bei einem Barcode Label an, dieses hinsichtlich seines Materials auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und Ihrer Endkunden abzustimmen. In unserem Angebot finden Sie Labels aus Kunststoff und welche aus Papier – Herstellung & Drucken übernehmen wir für Sie. Überdies führen wir Metall-Label, welche in besonders anspruchsvollen Umgebungen – wie etwa unter hohem Druckeinfluss oder bei Entstehung enormer Temperaturen – zum Einsatz kommen.

RFID Labels (auch RFID Tag genannt) besitzen keinen Barcode und enthalten stattdessen einen Mikrochip. Ist jener erst einmal integriert, wird die darin enthaltene Information mittels einer Antenne an ein externes Lesegerät gesendet. Diese hochmoderne Technologie erfreut sich in nahezu allen Bereichen großer Beliebtheit, da sie diverse Prozesse vereinfacht, in ihrer Zeitausdehnung verringert und schlichtweg effizienter macht. Auch hierfür stehen Ihnen sämtliche Materialien zur Abdeckung Ihrer individuellen Bedürfnisse zur Verfügung.

Mit unserem entworfenen System PMG Special Tags können Sie Ihr Produkt zu jeder Zeit verfolgen. Dafür stehen Ihnen die eben genannten Tags zur Verfügung, welche Abläufe und Lieferantensystem transparent für Sie machen. Kontrollieren Sie auf diese Weise den reibungslosen Fortgang der Produktionskette. Nutzen Sie auch hierfür unsere vor Chemikalien und hohen Temperaturen sowie anderen physikalischen oder chemischen Einflüssen geschützten Materialien.

Zahlreiche Produkte aus unserem Sortiment:

– Barcode OnMold

– Barcode InMold

– RFID OnMold

– RFID InMold

– RFID Works On Metal

– RFID Mining Asset

– RFID Jewelry Label

– RFID Looptag

– PMG IronPerform RFID Tag

– PMG ESD-Perform RFID Tag

– High Temp + Acid Pro

– OnMold Multi Surface

Sicherheitsdruck: Diskretion und Erstklassige Qualität der PMG Group

Vor allem im Bereich Sicherheitsdruck kommt es auf den Einsatz neuartiger Verfahren an. Diese schließen das Vorhandensein notwendiger Technik sowie umfassende Kenntnisse im Sicherheitsdruck ein. Wir verfügen über übergreifendes Wissen im Bereich des Sicherheitsdruckes und vereinen dies mit den neuesten Maschinen zur Realisierung von Herstellung und Drucken.

Zur Sicherung dauerhafter Qualität bei enormen Druckmengen binnen kurzer Zeit setzen wir eine Kameralösung zur Qualitätskontrolle ein. Diese erkennt etwaige Mängel, sodass die anfänglich hohe Qualität und präzise Druckweise auch bei Massendruck im Security Printing erhalten bleibt. Der Schutz von Produkten und Dokumenten steht für uns an erster Stelle.

Die Anwendungsbereiche unserer Etiketten, Label und Sicherheitssiegel

Unsere Kunden entstammen den verschiedensten Bereichen. Ebenso individuell sind ihre Wünsche hinsichtlich Herstellung & Drucken von Label, Etikett und Sicherheitssiegel. In jedem Fall ist es nach deutschem Gesetz vorgeschrieben, dass Waren eine Kennzeichnung in Form von nachverfolgbarer Information auf sich tragen. So lassen sie sich kategorisieren und einem Hersteller einwandfrei zuordnen. In der Folge gibt es einen gigantischen Pool an Etiketten und Labels, die in Abhängigkeit vom Industriezweig unterschiedliche Anforderungen erfüllen müssen.

In folgenden Unternehmensbereichen haben wir uns etabliert:

– Automotive

– Pharmaindustrie

– Logistik

– Luftfahrt

– Elektronik

– Baugewerbe

– Mining

– Chemie, Öl und Gas

– Handel

– Lebensmittel Industrie

Für jede dieser Branche haben wir Lösungen entwickelt, die die rechtlichen Bestimmungen abdecken, nach den neuesten Entwicklungen streben und dem jeweiligen Produkt hinsichtlich Funktionalität, Materialeinsatz, integrierter Information und Optik gerecht werden.

Umweltschutz trotz höchster Qualität

Als führender Spezialhersteller versteht es sich für uns von selbst, neben der Qualitätssicherung über die allgemeinen Unternehmensprozesse hinauszublicken und neben Herstellen und Drucken von Barcode Label und Co. das Große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Dieses schließt nach unserem Verständnis und Kenntnisstand der aktuellen Entwicklung vor allem den Faktor Umwelt ein.

Daher sind wir mit großflächigen Photovoltaik-Anlagen ausgestattet, die den notwendigen Strom für die Herstellung Ihrer Endprodukte gänzlich abdecken. Darüber hinaus weisen wir aufgrund dieser Technologie einen Energieüberschuss auf, der wiederum in das öffentliche Stromnetz gelangt. Auf seinem Weg gelangt es zu privaten Haushalten, die davon profitieren.

Wir glauben daran, dass effiziente Herstellung und Maximierung des Erfolgs nur zusammen funktionieren und in der heutigen Zeit nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden können.

Sollten Sie darüber hinaus individuelle Wünsche haben oder wollen noch mehr über uns erfahren, so kontaktieren Sie uns gerne im Rahmen unserer Homepage auf www.be-pmg.de oder rufen Sie uns direkt an – wir freuen uns auf Sie.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Plöckl Media Group GmbH

Herr Roman Plöckl

Ledererstraße 14

85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm

Deutschland

fon ..: +49 8441/40570

web ..: https://www.be-pmg.de/

email : info@be-pmg.de

Die Plöckl Media Group ist Ihr Spezialist für RFID und Barcode Etiketten & Labels, sowie jegliche Security Printing Produkte. Wir sind führender Dienstleister in Sachen professionelle Kennzeichnung für Hersteller, Logistik- und Dienstleistungsunternehmen – weltweit! Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Kontakt.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Görresstraße 12

80798 München

fon ..: +49 89 200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de

email : hallo@seofolgreich.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vitalität im Alltag zurückerlangen mit Hilfe von Chiropraktik