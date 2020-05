Etiketten-drucken.de hat soeben seinen neuen Etiketten-Shop eröffnet

Günstig und schnell Etiketten drucken lassen im 48 Stunden Express.

Das neue Portal für Etiketten mit 15 unterschiedlichen Etiketten-Materialien

Der Webshop verfügt über einen der modernsten Etiketten-Kalkulatoren auf dem Markt. Alle Preise werden in Sekunden berechnet und danach muss der Kunde nur noch seine Druckdaten hochladen, fertig ist das Etikett.

Eine weitere Besonderheit ist die Bestellung mit Variationen, der Kunde kann zum Beispiel 10 Versionen zu je 233 Etiketten bestellen. Etiketten bestellen ab 1 Stück- ja das ist möglich und somit kann man sich sein Wunschetikett auch vor der Hauptauflage erst einmal vorab mit 1 Stück andrucken lassen.

Schnelle Etiketten Bestellung auch in 48-Stunden-Express möglich ein wichtiges Highlight wenn die Kunden Ihre Etiketten schnell benötigen.

Zu den Etiketten Materialien: Alle Etiketten sind vegan und bei den 15 Etiketten-Sorten sind 8 nachhaltige Öko-Etiketten im Sortiment.

Jumbo-Etiketten auf der Rolle 900 mm x 300 Maximalformat und das kleinste Etikettenformat ist 10 mm x 10 mm. Die Formen rechteckig, rund, oval und freie Form können in individueller Größe millimetergenau bestellt werden. Auch über 24 Anwendungsgebiete gehören zur Besonderheit der neuen Online Druckerei für Etiketten. Vom Aufkleber über Barcode-Etiketten, Flaschenetiketten, Bieretiketten, Lebensmitteletiketten, Industrieetiketten, Honigetiketten, Kosmetiketiketten, Lebensmitteletiketten, Tiefkühletiketten, Weinetiketten haben wir noch vieles mehr im Programm.

Die Etiketten werden in höchster Qualität im 6 Farbendruck produziert und veredelt. Für Spezialanwendungen wie metallische Effekte haben wir unser Silberbedampftes Etikettenpapier, hier kommt es beim Bedrucken mit C,M,Y,K Farben zu metallischen Effekten. Im August 2020 bekommen wir noch eine Spezial-Etikettenmaschine für den reinen metallischen Druck, hier sind Megaeffekte zu erzielen in reinen Metallfarben! Etiketten-drucken.de der ideale-Etiketten-Shop für kleine und große Bestellmengen um günstig und schnell Etiketten produzieren zu lassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Printgroup GmbH & Co. KG

Herr Martin Schunk

Handwerkerstrasse 2

97526 Sennfeld

Deutschland

fon ..: 0800 – 3652400

web ..: https://www.etiketten-drucken.de

email : info@etiketten-drucken.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Printgroup GmbH & Co. KG

Herr Martin Schunk

Handwerkerstrasse 2

97526 Sennfeld

fon ..: 0800 – 3652400

web ..: https://www.etiketten-drucken.de

email : info@etiketten-drucken.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schneider Electric unterstützt bei der Auswahl der richtigen USV-Lösung für Heimanwendungen