Excellon Resources verdreifacht diesjähriges Bohrprogramm in Sachsen

Excellon Resources sieht große Chancen auf eine umfangreiche Silberentdeckung in Sachsen. Entsprechend hat man das geplante Bohrprogramm nun erheblich ausgeweitet.

Nach den erfolgreichen Testbohrungen im vergangenen Jahr will Excellon Resources Inc. (TSX:EXN, EXN.WT; NYSE:EXN; FRA:E4X2) in dieser Saison auf seinem Silver City Projekt in Sachsen mit mehr als dreimal so vielen Bohrungen nachlegen. Das Unternehmen plant Bohrungen auf einer Gesamtlänge von 12.000 Metern gegenüber 3.700 Bohrmetern im vergangenen Jahr. Damals hatte Excellon 16 Bohrungen entlang einer Strecke von 24 Kilometern zu Testzwecken niedergebracht und nahe von historischen Minen zum Teil äußerst hochgradige Silbervorkommen bestätigt. In diesem Jahr will sich das Unternehmen auf vier vorrangige Ziele konzentrieren: Grauer Wolf, Reichenbach, Bräunsdorf und Peter Vein. Die entsprechenden Bohrgenehmigungen liegen jetzt vor.

Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit ist für das Zielgebiet Munzig geplant, wo während der Bohrungen im Jahr 2020 in mehreren Zonen eine anomale Mineralisierung festgestellt wurde. Darüber hinaus sollen Bohrungen aber auch neue Ziele auf über 30 Kilometern Streichlänge erkunden. Als stratigraphische Orientierung dient dabei ein stark magnesium- und eisenhaltiger Schieferkontakt, der 2020 sowohl bei Reichenbach und Grauer Wolf identifiziert wurde. Diese geologische Großstruktur gilt potenziell als günstige Umgebung für die Entwicklung von epithermaler Silbermineralisierung.

