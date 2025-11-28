  • Warum Praxis Liebenswert sich aus dem Coaching zurückzieht – und als digitales Magazin weiterwächst“

    Vom Terminmodell zur Redaktion: Warum das „leise“ Konzept plötzlich international gelesen wird.
    Praxis Liebenswert macht das Gegenteil vom Markttrend und gewinnt damit Vertrauen.

    BildEberbach / Januar 2026

    Was passiert, wenn ein Angebot nicht lauter wird, sondern stiller und dadurch mehr Menschen erreicht?

    Praxis Liebenswert war lange als Begleitprojekt für hochsensible Frauen bekannt – insbesondere in sensiblen Lebensphasen wie Kinderwunsch, Schwangerschaft und Muttersein. Doch in den vergangenen Monaten hat sich das Projekt grundlegend verändert: ohne Launch, ohne Kampagne, ohne klassische Ankündigung.

    Heute arbeitet Praxis Liebenswert als digitales Online-Magazin mit internationaler Ausrichtung.
    Im Mittelpunkt stehen redaktionelle Inhalte, die nicht antreiben, sondern entlasten:
    Essays, Einordnungen, Audioformate und digitale Rückzugsräume.

    „Ich habe gemerkt, dass viele Frauen nicht noch mehr Optimierung brauchen, sondern Orientierung“, sagt Gründerin und Herausgeberin Bettina Müller-Farné.
    „Nicht die nächste Methode. Sondern Worte, die halten.“

    Vom Terminbetrieb zur Redaktion

    Während viele Angebote im Coaching- und Selfcare-Markt auf Tempo, Programme und Sichtbarkeit setzen, ging Praxis Liebenswert bewusst einen anderen Weg:
    Redaktion statt Intervention. Inhalte statt Termine. Tiefe statt Taktung.

    Öffentliche Veranstaltungen finden nur noch vereinzelt und auf Anfrage statt. Der reguläre Betrieb ist vollständig digital organisiert – mit einem klaren Fokus auf ruhige, journalistisch gestaltete Formate.

    Chronologie des Wandels

    Der Wandel lässt sich nachvollziehen:

    28. November 2025: Start von Liebenswert Abroad, der internationalen Magazinversion

    31. Dezember 2025: Veröffentlichung der ersten Quiet Rooms – digitale Rückzugsräume zur emotionalen Entlastung

    9. Januar 2026: Start von Liebenswert – Audio auf Spotify: vorgelesene Magazintexte als ruhige Begleitung (kein klassischer Podcast)

    Seit Anfang 2026 arbeitet Praxis Liebenswert konsequent als redaktionelles Online-Magazin.

    Ein Gegenentwurf zur Optimierungskultur

    Praxis Liebenswert versteht sich nicht als Coaching-Institut und nicht als therapeutisches Angebot.

    Das Magazin verfolgt eine klare Haltung:

    – Sensibilität ist kein Defizit.
    – Stille ist kein Rückzug.
    – Begleitung muss nicht laut sein, um wirksam zu werden.

    Die Inhalte dienen der Information, Einordnung und emotionalen Orientierung – besonders für Frauen, die im Alltag viel tragen und wenig Raum haben.

    Zielgruppe

    Praxis Liebenswert richtet sich an:

    – hochsensible und sensible Frauen
    – Frauen mit Kinderwunsch
    – Schwangere und Mütter
    – Frauen in Übergangs- und Veränderungsphasen
    – Frauen im internationalen / Expat-Kontext

    Die Nutzung erfolgt bewusst selbstbestimmt.
    Ohne Druck, ohne Interaktionserwartung.

    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

