Warum Praxis Liebenswert sich aus dem Coaching zurückzieht – und als digitales Magazin weiterwächst“

Vom Terminmodell zur Redaktion: Warum das „leise“ Konzept plötzlich international gelesen wird.

Praxis Liebenswert macht das Gegenteil vom Markttrend und gewinnt damit Vertrauen.

Eberbach / Januar 2026

Was passiert, wenn ein Angebot nicht lauter wird, sondern stiller und dadurch mehr Menschen erreicht?

Praxis Liebenswert war lange als Begleitprojekt für hochsensible Frauen bekannt – insbesondere in sensiblen Lebensphasen wie Kinderwunsch, Schwangerschaft und Muttersein. Doch in den vergangenen Monaten hat sich das Projekt grundlegend verändert: ohne Launch, ohne Kampagne, ohne klassische Ankündigung.

Heute arbeitet Praxis Liebenswert als digitales Online-Magazin mit internationaler Ausrichtung.

Im Mittelpunkt stehen redaktionelle Inhalte, die nicht antreiben, sondern entlasten:

Essays, Einordnungen, Audioformate und digitale Rückzugsräume.

„Ich habe gemerkt, dass viele Frauen nicht noch mehr Optimierung brauchen, sondern Orientierung“, sagt Gründerin und Herausgeberin Bettina Müller-Farné.

„Nicht die nächste Methode. Sondern Worte, die halten.“

Vom Terminbetrieb zur Redaktion

Während viele Angebote im Coaching- und Selfcare-Markt auf Tempo, Programme und Sichtbarkeit setzen, ging Praxis Liebenswert bewusst einen anderen Weg:

Redaktion statt Intervention. Inhalte statt Termine. Tiefe statt Taktung.

Öffentliche Veranstaltungen finden nur noch vereinzelt und auf Anfrage statt. Der reguläre Betrieb ist vollständig digital organisiert – mit einem klaren Fokus auf ruhige, journalistisch gestaltete Formate.

Chronologie des Wandels

Der Wandel lässt sich nachvollziehen:

28. November 2025: Start von Liebenswert Abroad, der internationalen Magazinversion

31. Dezember 2025: Veröffentlichung der ersten Quiet Rooms – digitale Rückzugsräume zur emotionalen Entlastung

9. Januar 2026: Start von Liebenswert – Audio auf Spotify: vorgelesene Magazintexte als ruhige Begleitung (kein klassischer Podcast)

Seit Anfang 2026 arbeitet Praxis Liebenswert konsequent als redaktionelles Online-Magazin.

Ein Gegenentwurf zur Optimierungskultur

Praxis Liebenswert versteht sich nicht als Coaching-Institut und nicht als therapeutisches Angebot.

Das Magazin verfolgt eine klare Haltung:

– Sensibilität ist kein Defizit.

– Stille ist kein Rückzug.

– Begleitung muss nicht laut sein, um wirksam zu werden.

Die Inhalte dienen der Information, Einordnung und emotionalen Orientierung – besonders für Frauen, die im Alltag viel tragen und wenig Raum haben.

Zielgruppe

Praxis Liebenswert richtet sich an:

– hochsensible und sensible Frauen

– Frauen mit Kinderwunsch

– Schwangere und Mütter

– Frauen in Übergangs- und Veränderungsphasen

– Frauen im internationalen / Expat-Kontext

Die Nutzung erfolgt bewusst selbstbestimmt.

Ohne Druck, ohne Interaktionserwartung.

Presse & Kontakt

Diese Pressemitteilung dient der Einordnung des Wandels von Praxis Liebenswert.

Presse- und Kooperationsanfragen:

presse@praxisliebenswert.com

redaktion@praxisliebenswert.com

Web: www.praxis-liebenswert.de/ueber-uns/news/ueber-den-wandel

