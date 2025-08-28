  • Neue Partnerschaft für Frauen im Kinderwunsch: Praxis Liebenswert kooperiert mit spanischer Kinderwunschklinik

    Kinderwunsch ist mehr als Medizin: Praxis Liebenswert verbindet moderne Reproduktionsmedizin mit Hypnose, Ritualen und Coaching für hochsensible Frauen.

    Eberbach, 28.08.2025 – Immer mehr Frauen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz suchen Unterstützung im Kinderwunsch – medizinisch wie auch emotional. Besonders hochsensible Frauen fühlen sich in dieser Lebensphase häufig überfordert: Untersuchungen, Hormone und Statistiken stoßen auf ein feinfühliges Nervensystem, das intensiver reagiert als bei anderen.
    Genau hier setzt Praxis Liebenswert von Bettina Müller-Farné an.

    Die Gründerin von Praxis Liebenswert hat eine Kooperation mit einer renommierten spanischen Kinderwunschklinik gestartet. Während die Klinik modernste Behandlungsmethoden der Reproduktionsmedizin anbietet, ergänzt Bettina Müller-Farné diesen Weg mit ihrem ganzheitlichen Onlineprogramm „Empfängniswunder – wie du Körper und Seele für dein Baby öffnest“.

    Das Programm richtet sich gezielt an hochsensible Frauen im Kinderwunsch und kombiniert Hypnose, Rituale, Körperübungen, Journaling und energetische Tools. Es bietet damit eine seelische Begleitung, die in klassischen medizinischen Angeboten oft fehlt.

    „Viele Frauen fühlen sich im Kinderwunsch allein gelassen – besonders wenn sie sehr sensibel sind. Mein Ziel ist es, eine Brücke zu schlagen zwischen der medizinischen Behandlung und der emotionalen Ebene. Frauen sollen spüren: Ich bin nicht nur Patientin, ich bin ein ganzer Mensch mit Körper, Geist und Seele“, erklärt Bettina Müller-Farné.

    Die Kooperation zeigt: Kinderwunsch ist mehr als Medizin. Frauen profitieren von einer Kombination aus moderner Reproduktionsmedizin und sanfter, seelischer Begleitung – unabhängig davon, ob sie sich gerade auf eine Behandlung vorbereiten oder einfach ihr eigenes Vertrauen in den Körper stärken möchten.

    Weitere Informationen zum Programm „Empfängniswunder“ finden Interessierte unter:

    www.praxis-liebenswert.de/empfangsbereit

