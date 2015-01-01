Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Juwelenmord auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein Ex-Häftling sucht Ruhe auf Langeoog, doch bald liegt ein Toter im Strandkorb – sein Bewährungshelfer. Die Inselpolizisten geraten in einen Strudel aus Habgier, Verrat und tödlichen Verwicklungen!

Eine versteckte Beute, die alle in die Finger bekommen wollen. Zwischen Strandkörben, Dünen und nordischem Inselflair muss die Inselpolizei die Wahrheit über den Tod des Bewährungshelfers aufdecken. Julia Brunjes verwebt Lokalkolorit und packende Spannung zu einem Leseerlebnis, das Urlaubsgefühle und Gänsehaut zugleich verspricht!

Klappentext:

»Haben Sie die Uhren und den Schmuck damals auf die Insel gebracht?« Nach neun Jahren Haft wegen eines Raubüberfalls mit Todesfolge startet Mario Mutik einen Neuanfang auf Langeoog, wo seine Freundin Rieke auf ihn wartet. Was Mario nicht weiß: Sein Bewährungshelfer, der sich ebenfalls auf der ostfriesischen Insel befindet, agiert insgeheim als verdeckter Ermittler. Es geht um die Millionenbeute aus dem damaligen Überfall auf einen Juwelier in Esens. Hat Mario die Juwelen auf Langeoog versteckt? Die Situation spitzt sich zu, als ein Mann erschossen in einem Strandkorb liegt – der Tote ist Mario Mutiks Bewährungshelfer! Die Inselpolizisten Fenja Bruns und Jonte Visser stellen fest, dass der Fall weitaus komplizierter ist, als es zunächst erscheint. Die Ermittler geraten in ein Netz aus Gier und undurchsichtigen Beziehungen. Und dann wird ausgerechnet eine dringend tatverdächtige Person zum zweiten Opfer …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FP1QRZW1 sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076673020.

Die Autorin:

Julia Brunjes – ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Serienbeschreibung: „Die INSEL Polizei“ auf Langeoog:

Fenja Bruns ist eine aufgeweckte junge Polizistin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonte Visser auf der schönen Insel Langeoog für Ruhe und Ordnung sorgt. Die neugierige Fenja und der energische Jonte ergänzen einander perfekt, wenn es um die Aufdeckung von rätselhaften Straftaten geht. Auch Mordfälle stellen sie nicht vor unlösbare Probleme – bisher ist noch kein Schurke davongekommen, der die Idylle des Nordsee-Eilands gestört hat. Nach ihrem anstrengenden Dienst entspannen sich die beiden in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort hält sich auch meistens Ubbo Visser auf, der von seiner Familie respektvoll »Käpt’n« genannt wird. Mit seiner großen Lebenserfahrung kann der Vater der beiden Brüder so manches Mal aktiv zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Partnerschaft für Frauen im Kinderwunsch: Praxis Liebenswert kooperiert mit spanischer Kinderwunschklinik Solar-Boom + Angebotslücke: High-Grade-Funde, Null Royalty & Low-Capex – jetzt startet der Bewertungshebel!