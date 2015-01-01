Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Mord in Altharlingersiel“ von Sören Prescher im Klarant Verlag

Ein toter Handwerker auf einem Campingplatz und jede Menge Geheimnisse im idyllischen Altharlingersiel. Die Kommissare Karloff und Hansen stoßen bei ihren Ermittlungen auf Rivalitäten und Affären.

Der neue Ostfrieslandkrimi von Sören Prescher passt ganz in die sommerliche Urlaubszeit. Ein beliebter Campingplatz in Altharlingersiel ist diesmal der Handlungsort für einen Mordfall mit dem sich unsere Kommissare beschäftigen müssen. Fesselnde Unterhaltung vermischt mit friesischem Urlaubsfeeling machen den vierten Band von Sören Prescher zu einem MUSS für alle Krimi-Fans.

Klappentext:

Ein Campingurlaub in mit tödlichem Ausgang! Wer hat Jochen Munk in seinem Ferienbungalow erstochen? Um diesen Fall aufzuklären, werden die Kommissare Henning Karloff und Maren Hansen nach Altharlingersiel beordert. Der Tote, Besitzer einer Klempnerwerkstatt, gehörte zu einer verschworenen Gemeinschaft, die schon seit Jahren ihren Urlaub im idyllischen Ostfriesland verbringt. Doch wie sich herausstellt, gab es unter den Campern durchaus Spannungen und Reibereien. Können diese vermeintlich harmlosen Auseinandersetzungen zu einem Mord geführt haben? Bei den Ermittlungen der Polizei stellt sich heraus, dass der scheinbar biedere Jochen Munk einiges zu verbergen hatte. War eine Frau, mit der er angeblich ein Verhältnis hatte, die Ursache für die Tat, ausgeführt durch einen Nebenbuhler? Und warum sprach der notorisch klamme Handwerker davon, sich einen Luxuswagen zuzulegen? War er etwa vom rechten Weg abgekommen und musste deshalb sterben?

Der Ostfrieslandkrimi „Mord in Altharlingersiel“ ist als E-Book bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Mord in Altharlingersiel“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13,00 Euro erschienen.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FN7Y9X7C sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076611742.

Zum Autor:

Sören Prescher liebt die raue Nordsee, die endlosen Strände und die frische Meeresluft. Seit seiner ersten Reise nach Ostfriesland ist er fasziniert von der einzigartigen Landschaft und der Herzlichkeit der Menschen. Auch aktuell ist er mit Kopf und Herz wieder tief in Ostfriesland, denn er arbeitet bereits am nächsten Band seiner neuen Krimiserie „Kripo Ostfriesland ermittelt“, die in diesem besonderen Landstrich spielt. Dabei nimmt er seine Leser mit zu Orten wie Aurich, Wittmund oder auf die Insel Spiekeroog und fängt die einzigartige Atmosphäre dieser Schauplätze mit viel Gespür für Details ein. Während er an spannenden Fällen in Ostfriesland tüftelt, greift er gern zu einer Tasse echten Ostfriesentees und lässt sich von der norddeutschen Gelassenheit inspirieren. Der erfolgreiche Autor hat bereits zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter mehrere Krimireihen, die Leser in ganz Deutschland begeistern.

Zur Reihe „Kripo Ostfriesland ermittelt“:

Kripo Ostfriesland – Kriminalfälle mit Küstencharme

Kriminalhauptkommissar Henning Karloff spürt so langsam den Zahn der Zeit an sich nagen, doch als erfahrener Profi lässt sich der Ostfriese davon im Dienst nicht beeindrucken! Auf Trab gehalten wird Henning von seiner Kollegin, Kriminalkommissarin Maren Hansen. Die junge Mutter sprüht vor Tatendrang und meistert den Spagat zwischen Familie und Verbrecherjagd mit Bravour. Gemeinsam ermitteln die beiden in den malerischen, aber auch geheimnisvollen Landschaften Ostfrieslands. Spannende Mordfälle, charmante Nebenfiguren und jede Menge Lokalkolorit machen die Serie zum perfekten Cosy Crime für alle, die mitreißende Krimis mit Augenzwinkern lieben!

