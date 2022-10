Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Mord in Bensersiel“ von Susanne Ptak im Klarant Verlag

Die attraktive Kunsthändlerin Imke Voss wird brutal erstochen vorgefunden. Ist der Mord an der angeblichen „Femme Fatale“ eine Eifersuchtstat oder steckt noch mehr dahinter?

In ihrem neuen Ostfrieslandkrimi lässt die Autorin Susanne Ptak ihre bekannte Rechtsmedizinerin und Ermittlerin Dr. Josefine Brenner in Bensersiel auf Spurensuche gehen. Ein Opfer, das in dubiose Geschäfte verwickelt war! Ein Mord als Racheakt?

Zum Inhalt von „Mord in Bensersiel“:

»Ich würde behaupten, der Täter ist sehr, sehr zornig.«

Dr. Josefine Brenner, Rechtsmedizinerin im Ruhestand, will nur ein nettes Wochenende am Meer in Bensersiel verbringen. Doch prompt findet jemand am Strand eine Leiche, und Josefine ist wieder mittendrin!

Bei dem brutal erstochenen Opfer handelt es sich um die attraktive Kunsthändlerin Imke Voss. Der Verdacht fällt auf ihren Freund, mit dem Imke laut Zeugenaussagen am Abend vor dem Mord Schluss gemacht haben soll. Oder hat sich eine eifersüchtige Ehefrau gerächt? Ist der ostfriesischen >Femme Fatale<, die sich für ihre Abenteuer bevorzugt verheiratete Männer aussuchte, ihr Lebenswandel zum Verhängnis geworden?

Aber auch ganz andere Motive kommen in Betracht, denn das Mordopfer war in diverse dubiose Geschäfte verwickelt …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Mord in Greetsiel“, „Mord in Wiesmoor“, „Mord in Leer“, „Mord in Pilsum“, „Mord in Ditzum“, „Mord in Aurich“, „Mord in Emden“, „Mord in Weener“, „Mord in Großefehn“, „Mord in Oldersum“, „Mord in Holtland“, „Mord in Norden“, „Mord auf Borkum“ und „Mord in Hesel“ ist jetzt mit „Mord in Bensersiel“ der 15. Fall mit Dr. Josefine Brenner im Klarant Verlag erschienen.

Der Roman von Susanne Ptak kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. „Mord auf Bensersiel“ ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „Mord in Bensersiel“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0BJC4N568 sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/mord-in-bensersiel-ostfrieslandkrimi-dr-josefine-brenner_39208131-1.

