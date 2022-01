Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Mord in Hesel“ von Susanne Ptak im Klarant Verlag

Lara Bosner wird erdrosselt aufgefunden. Handelt es sich um einen Sexualdelikt? Die Drohbriefe, die das Opfer erhalten hatte, weisen darauf hin …

In ihrem neuen Ostfrieslandkrimi lässt die Autorin Susanne Ptak ihre bekannte Rechtsmedizinerin und Ermittlerin Dr. Josefine Brenner in Hesel auf Spurensuche gehen. Plötzlich spitzt sich die Lage zu, als die beste Freundin des Opfers eine Drohbotschaft bekommt!

Zum Inhalt von „Mord in Hesel“:

Lara Bosner liegt erdrosselt in ihrem Haus im ostfriesischen Hesel. Alles deutet auf ein Sexualdelikt hin, zumal die attraktive Finanzbeamtin im Vorfeld mehrere anstößige Drohbriefe erhalten hat. Die Mitteilungen wurden auf hellblauem Briefpapier geschrieben, genau wie bei ähnlichen aktuellen Fällen in Aurich und Bensersiel. Gibt es einen Zusammenhang und die Polizei hat in diesen Fällen einen Unschuldigen hinter Gitter gebracht? Oder will ein Nachahmungstäter eine falsche Spur legen? Dr. Josefine Brenner, Rechtsmedizinerin im Ruhestand, unterstützt die hiesige Polizei bei den Ermittlungen. Es ist wie verhext, denn kaum haben sie einen Tatverdächtigen, muss dieser auch schon wieder von der Liste gestrichen werden. Und dann scheint der Albtraum weiterzugehen: Die beste Freundin des Opfers erhält eine unzweideutige Nachricht, handschriftlich verfasst, auf hellblauem Briefpapier …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Mord in Greetsiel“, „Mord in Wiesmoor“, „Mord in Leer“, „Mord in Pilsum“, „Mord in Ditzum“, „Mord in Aurich“, „Mord in Emden“, „Mord in Weener“, „Mord in Großefehn“, „Mord in Oldersum“, „Mord in Holtland“, „Mord in Norden“ und „Mord auf Borkum“ ist jetzt mit „Mord in Hesel“ der 14. Fall mit Dr. Josefine Brenner im Klarant Verlag erschienen.

Der Roman von Susanne Ptak kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. „Mord auf Borkum“ ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 11,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „Mord in Hesel“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B09R29KX74 sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/mord-in-hesel-ostfrieslandkrimi-dr-josefine-brenner_37090519-1.

