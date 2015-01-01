-
Spendenaktion unterstützt krebskranke Familien beim Zugang zu moderner Immuntherapie
Hilfe für Alleinerziehende und Familien in existenziellen Ausnahmesituationen
Immer mehr Familien stehen vor einer doppelten Belastung: Eine Krebsdiagnose trifft Eltern, die gleichzeitig Verantwortung für ihre Kinder tragen – oft alleinerziehend, ohne ausreichende Unterstützung und unter enormem emotionalem wie finanziellem Druck. Neben der Sorge um die eigene Gesundheit geht es für viele Betroffene darum, Stabilität, Alltag und Hoffnung für ihre Kinder aufrechtzuerhalten.
Moderne Therapieansätze wie die Immuntherapie mit tumorantigen-beladenen dendritischen Zellen zielen darauf ab, das körpereigene Immunsystem gezielt zu aktivieren. Obwohl dieser personalisierte Ansatz seit Jahren wissenschaftlich erforscht wird, werden die damit verbundenen Kosten in vielen Fällen nicht von Krankenkassen übernommen. Für zahlreiche Familien bleibt diese Option daher unerreichbar.
Aus diesen Erfahrungen heraus wurde eine Spendenaktion auf GoFundMe ins Leben gerufen. Ziel der Kampagne ist es, alleinerziehende Mütter, Väter sowie Familien mit krebskranken Kindern finanziell zu unterstützen und ihnen den Zugang zu dieser immunologischen Therapieform zu ermöglichen.
Die Spendengelder sollen unter anderem dazu beitragen, notwendige medizinische Vorbereitungen, Blutanalysen sowie die Durchführung der Zelltherapie zu finanzieren. Jeder Beitrag – unabhängig von seiner Höhe – hilft, Betroffenen eine Perspektive zu eröffnen, wo finanzielle Hürden bislang jede Option begrenzen.
Die Initiatoren der Kampagne berichten von Begegnungen mit Eltern, die trotz schwerer Erkrankung versuchen, ihren Kindern Sicherheit zu geben, Therapietermine gemeinsam zu bewältigen und den Familienalltag aufrechtzuerhalten. Diese Schicksale haben den Anstoß gegeben, nicht wegzusehen, sondern konkret zu helfen.
Die Spendenaktion versteht sich als Ausdruck gesellschaftlicher Solidarität. Sie soll Familien in einer der schwierigsten Phasen ihres Lebens unterstützen und zeigen, dass sie mit ihrer Situation nicht allein sind.
Zur Spendenaktion auf GoFundMe:
[Hilfe für Krebspatient:innen – Chance auf Immuntherapie]
Hinweis:
Die Spendenaktion dient der finanziellen Unterstützung und ersetzt keine ärztliche Beratung. Es werden keine Heilversprechen abgegeben.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
IMMUMEDIC Limited
Herr Andreas Rach
Bessemerstr. 51 1. OG
12103 Berlin
Deutschland
fon ..: +4916091942558
web ..: https://www.dendritische-zelltherapie-deutschland.com/
email : immumedic@gmail.com
Kompetenzzentrum für moderne Immuntherapie & integrative Onkologie
Die IMMUMEDIC Limited ist ein europaweit tätiges Kompetenzzentrum für immunologische Therapiekonzepte, Therapiebegleitung und wissenschaftlich fundierte Patientenaufklärung.
Unser Schwerpunkt liegt auf dendritischer Zelltherapie, ergänzenden Immuntherapien und innovativen Strategien der biologischen Krebsmedizin.
In Zusammenarbeit mit spezialisierten Laboratorien, Kliniken, Ärzt:innen und internationalen Forschungsinstituten unterstützen wir Patientinnen und Patienten dabei, Orientierung im komplexen Feld moderner Immuntherapien zu finden und individuelle Therapieentscheidungen fundiert zu treffen.
Vision & Werte
Wir vertreten die Überzeugung, dass moderne Krebsbehandlung mehr leisten muss als Zerstörung von Tumorgewebe.
Sie muss:
stärken statt schwächen, präzise statt unspezifisch, und biologisch integriert statt isoliert wirken.
Im Mittelpunkt steht dabei immer das Immunsystem als Schlüssel der Krebsmedizin.
Pressekontakt:
IMMUMEDIC Limited
Herr Andreas Rach
Bessemerstrasse 51 1.OG
12103 Berlin
fon ..: +4916091942558
IMMUMEDIC Limited
Herr Andreas Rach
Bessemerstrasse 51 1.OG
12103 Berlin
fon ..: +4916091942558
email : immumedic@gmail.com
