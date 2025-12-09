  • EU fördert, Deutschland reißt ab!

    Wer stoppt den Rückbau der Wasserstofftankstellen?

    BildWährend die Europäische Union mit der AFIR-Verordnung den verbindlichen Ausbau einer flächendeckenden Wasserstoff-Infrastruktur bis 2030 vorschreibt, werden in Deutschland bereits bestehende Standorte stillgelegt. Bis Ende 2025 sollen bundesweit insgesamt 36 öffentlich zugängliche Wasserstofftankstellen vom Netz gehen – viele davon erst wenige Jahre alt und mit massiven europäischen Fördermitteln errichtet. Doch wer trägt hier die Verantwortung?

    Gegen diesen Rückbau richtet sich eine bundesweite Petition des Rheda-Wiedenbrücker Initiators Frank Stuckstedte. Sie kritisiert eine wachsende Verantwortungslücke zwischen EU-Förderung, Bund und Betreibern und fordert politisches Eingreifen, bevor dauerhaft Infrastruktur und öffentliche Investitionen verloren gehen.

    „Es kann nicht sein, dass europäisch geförderte Infrastruktur am Ende allein der wirtschaftlichen Entscheidung eines einzelnen Betreibers überlassen wird“, erklärt Stuckstedte. „Hier braucht es politische Steuerung – nicht Wegschauen.“

    Förderung ohne Zuständigkeit

    Offizielle Rückmeldungen verschärfen die Kritik:

    – Die EU-Förderagentur CINEA bestätigt die Förderung, erklärt die Projekte jedoch für formal abgeschlossen und sieht keinen Einfluss mehr auf den Weiterbetrieb.
    – Das Bundesministerium für Verkehr (BMV) erklärt in einem formellen Bescheid, dass es weder über Informationen zu Förderunterlagen noch zu Zweckbindungsfristen verfügt und sieht sich nicht als zuständig.
    – Die EU-Kommission (DG MOVE) wurde zur Überwachung der AFIR-Vorgaben angeschrieben – eine Antwort steht aus.

    Damit verschwindet öffentlich finanzierte Infrastruktur, ohne dass bislang eine staatliche oder europäische Stelle Verantwortung übernimmt.

    Besonders brisant: Zahlreiche der betroffenen Standorte liegen direkt im TEN-V-Kernnetz oder an zentralen europäischen Verkehrsachsen. Genau dort verpflichtet die AFIR-Verordnung die EU-Mitgliedstaaten, öffentlich zugängliche Wasserstofftankstellen bis 2030 bereitzustellen und verfügbar zu halten. Der aktuelle Rückbau erfolgt damit bereits, bevor das Zieljahr überhaupt erreicht ist.

    Forderung nach politischem Eingreifen

    Die Petition fordert ein sofortiges Moratorium, Transparenz über Förderbedingungen und Übergangslösungen wie Betreiberwechsel. Ziel ist es, Versorgungslücken und irreversible Wertverluste zu verhindern.

    „Die Infrastruktur wird abgebaut, während Wasserstofffahrzeuge weiterentwickelt werden und auf genau diese Versorgung angewiesen sind“, so Stuckstedte. „Wer handelt jetzt – und wer übernimmt Verantwortung?“

    Unter folgendem Link kann die Petition unterstützt werden:

    https://www.openpetition.de/zpwdl

    Langfassung der Pressemitteilung:

    https://www.stuckstedte.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Initiative H2-Infrastruktur Deutschland
    Herr Frank Stuckstedte
    Triftstraße 42
    33378 Rheda-Wiedenbrück
    Deutschland

    fon ..: 01517010785522
    web ..: https://www.stuckstedte.de
    email : presse@stuckstedte.de

    Frank Stuckstedte hat die Petition „Stoppt den Rückbau der Wasserstofftankstellen – Erhalt der H2-Infrastruktur in Deutschland“ im Dezember 2025 initiiert. Anlass war die geplante Schließung der lokalen Wasserstofftankstelle, die erst 2019 mit rund 600.000 Euro EU- Fördermitteln errichtet worden war.

    Die Initiative richtet sich bundesweit gegen den vorzeitigen Rückbau von insgesamt 36 öffentlich geförderten Wasserstofftankstellen und fordert Transparenz über Förderauflagen, klare Zuständigkeiten sowie die Einhaltung der EU-AFIR-Verordnung. Die Petition findet Unterstützung aus Fachkreisen sowie bei kommunalen Akteuren, die bereits in wasserstoffbasierte Fahrzeugflotten investiert haben.

