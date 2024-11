Weihnachts-Spendenaktion: Erzengel unterstützt die Delfintherapie von Aurelio

Wir beteiligen uns via Spende an der Delfintherapie für Aurelio.

Frankfurt, 10.11.2024

Der Verein Erzengel aus Frankfurt unterstützt mit einer Spende von 2.000 EUR die Spendenaktion zur Finanzierung einer Delfintherapie für Superheld Aurelio.

2.000 EUR Spende für Hoffnung, Gesundheit und Zuversicht

Vielen Betroffenen, ob Väter oder Mütter, geschieht großes Unrecht. Sie erhalten keinen Umgang, werden entfremdet und herabgewürdigt. Doch vergessen viele, welch hohes Glück es alleine ist zu genießen, dass ein Kind gesund ist. Aurelio, der fünfjährige Superheld, in dem es in dieser Spendenaktion geht, ist nicht nur mit dem Down-Syndrom gesegnet, er durfte in seinem noch so jungen Leben auch erfolgreich Leukämie bekämpfen. Trotz all dieser Bürden im Leben ist Aurelio ein glückliches und frohes Kind, das im Rahmen seiner Möglichkeiten seinem kleinen Bruder ein gutes Vorbild ist und sich prächtig entwickelt.

„Wir alle können von Aurelio lernen, was wichtig ist: Geduld haben, wo man mit Ungeduld nichts erreicht. Lachen und Tanzen, weil das Leben lebenswert ist, bis alle Sorgen vergessen sind. Und bei allem Stress in dieser Welt: Leben und für andere wie Aurelio für seinen kleinen Bruder da sein.“

Michael Langhans, Vorstand Verein Erzengel, Frankfurt

Delfin-Therapie

Aurelios Mutter Stefania schreibt dies zur angedachten Delfin-Therapie:

„Um Aurelio in seiner Entwicklung zu fördern, möchten wir ihm die Möglichkeit bieten, an einer Delfintherapie auf der Insel Curaçao teilzunehmen. Diese Therapie kann ihm helfen, seine motorischen Fähigkeiten und sein emotionales Wohlbefinden zu verbessern.

Vorne weg: Die Basis des Therapiekonzepts bildet die artgerechte Haltung der Delfine!

Die Familie spielt eine große Rolle im gesamten Therapieprozess, daher wird sie auch als Ganzes eng in die Therapie vor Ort mit einbezogen. Zudem ist die Therapie interdisziplinär, d.h. neben dem Tiertrainer werden je nach Krankheitsbild Psychologen sowie Physio- und Ergotherapeuten eingebunden. Ein weiterer Aspekt ist die freie Interaktion zwischen Delfin und Patient. Der Mensch wird hier in seiner Gesamtheit erfasst. Ziel der Therapie ist es, die vorhandenen individuellen Fähigkeiten zu aktivieren und zu verbessern.

Delfintherapien haben sich in vielen Fällen als sehr hilfreich erwiesen, um Kindern mit besonderen Bedürfnissen wie Aurelio zu helfen. Deswegen möchten wir ihm die Möglichkeit geben, an solch einer Therapie teilzunehmen. Doch die Kosten für solch eine Art von Therapie sind sehr hoch und kaum alleine stemmbar.

Deswegen bitten wir euch heute mit diesem Aufruf: Helft uns Hoffnung und Freude in das Leben von Aurelio zu bringen! Durch das Teilen und Spenden dieses Aufrufs, können wir gemeinsam eine große Reichweite schaffen, um genug Menschen zu finden, die Aurelio tatkräftig unterstützen möchten. Jede Spende, egal in welcher Höhe, bringt uns dem Ziel näher, diesem tapferen Kind eine unvergessliche Erfahrung zu ermöglichen und ihm neue Lebensfreude zu schenken.“

Stefania via Go Fund me

Zielkosten: 18.000 EUR

Zielkosten der Delfintherapie sind 18.000 EUR, die leider nicht von Krankenkassen übernommen werden. Wir haben uns hier mit 2.000 EUR beteiligt, aber auch diese Spende reicht nicht aus, die enormen Kosten zu stemmen. Deshalb bitten wir alle Freunde und Mitglieder, die ihre Kinder vermissen oder dank unserer Hilfe zurückbekommen haben, ebenfalls eine Spende auf Gofund.me zu leisten. Gemeinsam sollten die 18.000 EUR bis Weihnachten erreichbar sein!

35 Menschen haben bereits geholfen (10.11.24 18:30 Uhr) Aurelio ein wenig Hoffnung zu geben. Doch noch sind 15.000 EUR offen.

Zur Spendenaktion gelangen Sie hier.

Pressekontakt:

Erzengel Verein

Herr Michael Langhans

Fuchstanzstr. 120

60489 Frankfurt

fon ..: 015678/108800

email : help@erzengel.help

