Neue Öffnungszeiten des kostenfreien Beratungstelefons des Vereins Erzengel

Seit dem 1. Dezember 2022 gelten für das kostenfreie Beratungstelefon des Vereins Erzengel unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer 015678/108800 neue, erweiterte Erreichbarkeitszeiten.

Die Buchbarkeit des rechtlichen Beratungstelefons insbesondere in den Bereichen Familien- und Sorgerecht, Sozialrecht und Bürgergeld und Opferentschädigung ist nunmehr täglich gegeben. Die Beratungen sind für jedermann offen, nicht nur für Mitglieder des Vereines.

Die Erreichbarkeitszeiten zusammengefasst:

Montags von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Dienstag von 13.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Mittwoch von 13.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Freitag von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Samstag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Sonntag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Termine (30 Min je Buchung) können über die Webseite https://www.erzengel.help/hilfe reserviert werden. In Ausnahmefällen sind auch direkte Anrufe möglich. Ein Anrufbeantworter zeichnet Ihr Anliegen auf, wir rufen dann zurück.

In Vorbereitung ist die Erreichbarkeit von weiteren Professionen (Psychologe, Pädagoge), während die rechtliche Beratung durch den erfahrenen Experten und Juristen Michael Langhans erfolgt.

Zusätzlich bietet der Verein nach Absprache weitere, gern auch persönliche Termine an. Unter anderem gibt es einmal monatlich eine offene persönliche Beratung in Frankfurt am Main. Weitere Orte sind in Vorbereitung.

Die Kontaktaufnahme ist aber auch per eMail unter help at erzengel dot help oder WhatsApp unter der oben genannten Telefonnummer möglich.

Das Feedback auf die Beratungen ist positiv:

„Herr Langhans bringt es fachlich wie immer auf den Punkt. Für seine emotionale Unterstützung danke ich sehr!“

„Sensationell kompetente Beratung. Ich habe in den letzten zwei Jahren viele Anwälte gesprochen. Niemand hat sich so kompetent gezeigt wie Herr Langhans. Ich habe meinen Fall bereits ausführlich geschildert. Er hat die Komplexität sehr gut erfasst und heute nochmals sehr konstruktiv auf eine gezielte Frage geantwortet.“

„In meinem Telefontermin habe ich einen sehr versierten Gesprächspartner antreffen können. Der Kern meines Anliegens wurde sehr gezielt erfasst und ich habe eine hilfreiche Möglichkeit hieraus erfahren können, die es auf jeden Fall zu bedenken gilt. Eine sehr positive Erfahrung und ich kann diese tolle Serviceleistungen nur weiterempfehlen.“

Mehr Infos über die Webseite www.erzengel.help

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Erzengel

Herr Michael Langhans

Fuchstanzstr. 120

Frankfurt Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 015776572750

web ..: http://www.erzengel.help

email : help@erzengel.help

Der Verein Erzengel hat sich 2022 gegründet, um tatsächliche und politische Arbeit zu leisten. Er versteht sich als engagierte Interessenvertretung zur Wahrung von Grund- und Menschenrechten insbesondere in familienrechtlichen Verfahren, aber auch im Sozialrecht und dem Sozialen Entschädigungsrecht/Opferentschädigung.

Wir stehen auch für Sie ein. Und kümmern uns.

Pressekontakt:

Erzengel Verein

Herr Michael Langhans

Fuchstanzstr. 120

60489 Frankfurt am Main

fon ..: 015678/108800

email : help@erzengel.help

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Inventarmanagement für Geräte & Werkzeuge – Durchweg digital – Fit für die Zukunft