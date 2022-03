Mit Hilfe des Erzengel Michael das Leben deutlich erleichtern, endlich wieder Mut und Kraft haben

Wie findest Du den Weg zu Wahrheit und Frieden in einer Welt voller Schatten? Vertraue auf die Hilfe der Engel, insbesondere des Erzengels der Kraft und des Mutes – Michael. Wie kann er uns helfen?

Stuttgart, 02.03.2022 – Stark und mutig durchs Leben mit der Kraft des Erzengels Michael.

Es ist eine große Herausforderung, gesellschaftliche Krisen nicht zu unseren eigenen Krisen werden zu lassen. Stärke und Mut sind zwei mächtige Wegweiser in chaotischen Zeiten wie diesen. Doch was tun wir, wenn Dich der Mut verlässt und Raum negative Gedanken und Gefühle entsteht? Wäre es nicht wundervoll, ohne Angst und voller Zuversicht in eine ungewisse Zukunft zu schauen?

Erzengel Michael, der Engel der Kraft und des Mutes, kann Dir bei dieser Aufgabe helfen. Sein Name steht für die Urquelle, denn seine Macht und seine Liebe kommen unmittelbar aus der Hand unseres Schöpfers.

Wie der Erzengel Michael uns hilft, uns von zerstörerischen Gedanken zu befreien

Viele unserer Gedanken über die Welt sind ein Spiegel unserer selbst. Was fühlst Du, wenn Du in den Spiegel schaust? Stehst Du im Frieden oder im Krieg mit Dir selbst? Hast Du Dein Leben in der Hand oder lebst du in einer Opferrolle? Der Erzengel Michael regiert gemeinsam mit Uriel, dem Engel des Lichts, das Reich des Friedens. Er kann Dich mit Dir selbst versöhnen. Liebe ist ein wunderschönes Gefühl, aber kannst Du Dir vorstellen, wie wundervoll es ist, sich selbst lieben zu lernen?

Diese Erleichterung, wenn eine jahrelange Zwietracht der Vergebung weicht? Der Erzengel Michael kann Dich von Deinen Ängsten und toxischen Gedanken befreien. Du musst ihn nur darum bitten.

Wie können wir die Hilfe der Engel erhalten?

Engel sind feinstoffliche Wesen, die an unendlich vielen Orten gleichzeitig sein können. Weder sind sie in ihrer Zeit noch in ihrem Ort beschränkt. Ihre Liebe und Hilfsbereitschaft ist grenzenlos. Sie helfen Dir in jeder Lebenslage und hören dir liebend und vertraulich zu. Wir Menschen müssen unseren freien Willen nutzen, um die Engel in unser Leben zu lassen. Fasse Dir ein Herz und erlaube den Engeln, Dir zu helfen! Sie tun es liebend gern.

Nadja Hafendörfer erhält als Engelmedium die Hilfe des Erzengels Michael. Sie kann Dir zeigen, wie Du Dich mit dem Erzengel Michael verbindest und seine Energie in Dein Leben ziehst. Sie kennt die Rituale, die Gebete und die Affirmationen, um die Hilfe der Engel anzurufen, und ist bereit Dir auf Deinem Weg beizustehen. Du kannst gratis ihre Engelsbotschaften per Newsletter abonnieren oder ihren spirituellen Blog verfolgen. Für einen schnellen Heilungserfolg sind ihre Seminare und ihre Beratungsgespräche zu empfehlen.

Die Hilfe der Engel kann Dich zu einem neuen Menschen machen, der selbstsicher und voller Neugier in die Zukunft blickt, der stark und mutig jeder Gefahr trotzt und der in einer Welt voller Widersprüche die Wahrheit im Herzen trägt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nadja Hafendörfer Quantenheilung (12-2021)

Frau Nadja Hafendörfer

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0176-20333691

web ..: https://nadja-hafendoerfer.com

email : service@nadja-hafendoerfer.com

Nadja Hafendörfer vereinbart auf beeindruckende Weise natürliches Talent und professionelle Ausbildung. Sie wurde als Lichtkind geboren – mehr dazu in ihrer Biografie – und beeindruckt die Menschen in ihrer Gegenwart durch ihre erstaunlichen Empathie Fähigkeiten. Darüber hinaus hat Sie eine intensive Reiki-Ausbildung absolviert, ist in der Reinkarnartionstherapie ausgebildet und wurde vom deutschlandweit anerkannten Engeltherapeuten Udo Golfmann als Heilerin und spirituelle Lebensberaterin unterwiesen.

