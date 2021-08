Zugang zu deiner inneren Kraft – Der inspirierende Ratgeber für dein selbstbestimmtes Leben

Kristian Ignatov hilft dir mit „Zugang zu deiner inneren Kraft“ beim Finden deiner inneren Kraft.

Der bekannte Speaker, Coach und Autor Kristian Ignatov zeigt dir in seinem neuen Buch „Zugang zu deiner inneren Kraft“ den Weg zu dir selbst und zu allem, was in dir steckt. Du lernst in diesem Buch, wie du dein volles Potenzial entfaltest und dein wahres Ich findest. Lass dich von einem starken Selbstwertgefühl und neuem Vertrauen in dich selbst und das Leben begleiten, indem du geistige Grenzen sprengst und damit Ängste und Selbstzweifel loslässt. Kristian Ignatov geht mit dir an die Wurzeln der Probleme. So schafft ihr es, ab jetzt in perfekter emotionaler Unabhängigkeit bedingungslos zu euch selbst zu stehen – ohne Wenn und Aber.

Das Buch „Zugang zu deiner inneren Kraft“ von Kristian Ignatov soll dir dabei helfen, dich endlich von deinen eigenen geistigen Fesseln zu befreien, die dich schon ein ganzes Leben lang einengen und blockieren. Erhaltet durch die Arbeit mit diesem inspirierenden Buch Zugang zu dem Original, das bereit in euch schlummert, aber das ihr bisher noch nicht entdeckt habt!

Zum Autor:

Kristian Ignatov bringt Menschen direkt in die eigene Kraft. Er ist ehemaliger internationaler Trainer in dem Combat-System, das den Spezialeinheiten NAVY SEALS, FBI & SWAT gelehrt wird. Vor seiner Kampfkunstkarriere, stürmte Kristian als Frontman und Sänger mit seiner Rock-Band internationale Bühnen und die namhaftesten TV- Stationen. Er gewann zahlreiche internationale Awards als bester Speaker, Sänger und Fighter. Heute ist Kristian ein zündender Funke für alle, die ihr Potenzial und ihre wahre Kraft voll und ganz leben möchten. Entdeckt mit ihm euer eigenes Potential!

Mehr über Kristian Ignatov gibt es auf: www.kristianignatov.com

„Zugang zu deiner inneren Kraft“ von Kristian Ignatov ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30435-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

