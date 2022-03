Quinta wird Distributor von ismartgate smarten Garagen- und Toröffnern

Der Spezialdistributor Quinta GmbH und Remote Control Solutions S.L. (RemSol Europe) vereinbaren ab sofort eine Distribution in Deutschland und Österreich.

Jena/Sant Joan Despi, 02. März 2022 – Die Quinta GmbH übernimmt damit die Distribution der Marke ismartgate. Mit Quinta erweitert der Hersteller aus Spanien den Vertrieb in Deutschland und Österreich.

ismartgate ist die führende, intelligente Torsteuerung auf dem Markt, die mit Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings und iFTTT kostenlos kompatibel ist. Unabhängig davon, welches System verwendet wird: ismartgate gehorcht auf Siri, Google Assistant und Alexa Sprachbefehle.

„Es gibt in Deutschland sehr viele Tore und Garagentore, die alle noch konventionell mit kleiner Fernsteuerung funktionieren und bedient werden. Mit ismartgate können all diese Tore einfach und bequem auf „smart“ nachgerüstet werden. Der Prozess ist dabei so einfach und kundenfreundlich, dass wir uns entschlossen haben, den Pionier auf diesem Gebiet – ismartgate – in unser Smart Home Portfolio aufzunehmen“, sagt Matthias Pohl, Sales Director bei der Quinta GmbH.

„Wir freuen uns mit Quinta einen Distributor zu haben, der seit vielen Jahren immer wieder neue innovative Marken am Markt platziert. Wir können nun die Expansion in verschiedene Kanäle in Deutschland und Österreich vorantreiben“, sagt Christophe Brisset, EMEA Sales Manager bei RemSol Europe.

Das Portfolio umfasst dabei günstige Einstiegslösungen wie ismartgate Mini und geht bis in den hochkompatiblen Bereich (mit Apple HomeKit und Videointegration) mit den ismartgate Pro-Versionen. Dazu gibt es nach Bedarf ein komplettes Ökosystem an Zubehörprodukten wie IP-Kameras.

Das Portfolio ist ab sofort zuerst in ausgesuchten E-Commerce-Kanälen wie tink, mediamarkt, saturn, voelkner oder otto zu finden.

Über Quinta GmbH:

Die Quinta GmbH wurde im Februar 2006 mit Sitz in Jena gegründet und ist auf die Distribution und den Vertrieb von ITK- und Elektronikprodukten spezialisiert. Die Quinta GmbH agiert vorrangig in den drei Geschäftsbereichen Spezialvertrieb, Kundendienst sowie Innovationsförderung, sodass die Produktpalette ständig um aktuelle Trendthemen erweitert wird. Das zum großen Teil exklusive Portfolio umfasst derzeit zahlreiche Produkte aus den Bereichen Bürotechnik, Ergonomie, LED & Leuchten, Mobiles Zubehör, Multimedia, Smart Home und Zubehör. #derspezialdistributor

