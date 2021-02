Sinnerfüllt leben – Spirituelle Hilfe zur Selbsthilfe

Melanie Guth nimmt die Leser in „Sinnerfüllt leben“ an die Hand und zeigt ihnen, wie sie den Weg zu sich selbst finden können.

Viele Menschen leben ihr Leben nicht zum vollen Potenzial, weil sie noch nicht einmal der Mensch sind, der sie eigentlich sein könnten. In einer Welt, die immer komplexer wird und voller Möglichkeiten, aber auch voller Herausforderungen, steckt, bleibt scheinbar kaum Zeit für die Suche nach sich selbst. Dabei ist es heute wichtiger denn je, dass die Menschen ihre wahre Bestimmung finden. Diese kann ihnen Halt und Orientierung geben. Um diese Bestimmung zu finden, muss man sich die wesentlichen Fragen stellen, wie z.B. „Wie nehme ich die Welt wahr?“ und „Wer bin ich?“. In diesem Buch erfahren die Leser, wie sie ihre ganz eigenen Antworten darauf finden. Es werden die Fallstricke aufgezeigt, denen man auf der Reise zu sich selbst begegnet, aber auch die Chancen, die man nutzen kann, um sein Leben aktiv zu gestalten.

Die praxisnahen Übungen in „Sinnerfüllt leben“ von Melanie Guth können von den Lesern sofort umgesetzt werden. Die Aufgaben lenken den Blick auf das, was die Leser in ihrem eigenen Leben bisher vielleicht übersehen haben, und geben ihnen Impulse für wirkungsvolle Veränderungen. Sie erfahren in diesem Buch zudem, wie sie sich mit Ihrer Vergangenheit aussöhnen, wie sie ihren eigenen Werten folgen und wie sie sich authentische Ziele setzen und diese auch erreichen. Das Buch inspiriert alle Menschen dazu, den Weg zu sich selbst zu finden und zu begehen, damit sie der Mensch, der sie wirklich sind, sein können.

„Sinnerfüllt leben" von Melanie Guth ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20529-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

