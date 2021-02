Hella Herbst fliegt fort – Farbenfrohes Kinderbuch

Simone Schefers liebenswerte Heldin „Hella Herbst fliegt fort“ reist durch unbekannte Jahreszeiten, lernt Gefahren, neue Freunde und ihre eigenen Gefühle kennen.

Hella lebte bisher ihr ganzes Leben lang glücklich im Herbstland und hat dies nie verlassen. Sie trägt ein feuriges Blätterkleid und tanzt gerne zusammen mit ihrem Bruder Helios. Sie springen zusammen von den Bäumen und spielen Wettfliegen, wobei Helios immer gewinnt. Besonders viel Spaß macht das, wenn der Wind bläst. Eines Tages wagt Hella jedoch angeregt durch ihre Träume ein großes Abenteuer, welches sie fast mit dem Leben bezahlt. Sie reist durch ihr unbekannte Jahreszeiten, lernt Gefahren, neue Freunde und ihre eigenen Gefühle kennen. Sie beobachtet am Nachthimmel eine Sternschnuppe und schließlich geht ihr Wunsch in Erfüllung.

Passend zur Geschichte in dem farbenfrohen Kinderbuch „Hella Herbst fliegt fort“ von Simone Schefer gibt es acht Lieder. Die Notenblätter können über einen Link, der im Buch bereit gestellt wird, kostenlos heruntergeladen werden. Die Liedtexte gibt es sowohl auf Hochdeutsch als auch auf Berndeutsch. Die Autorin ist die Mutter von einem Sohn und drei Töchtern und lebt in einem alten Haus in den Hügeln des Emmentals, umgeben von Weiden und Wald. Werte wie Toleranz, Offenheit, Neugierde und der Umgang mit Gefühlen liegen ihr sehr am Herzen. Nebst dem Malen und Schreiben ist sie als Klassenlehrerin tätig und unterrichtet Eltern-Kind-Singen an einer Musikschule. Ein besonderes Vergnügen bereitet ihr auch das Erfinden von Liedern.

„Hella Herbst fliegt fort" von Simone Schefer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17929-5 zu bestellen.

